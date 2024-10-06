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Загинув російський активіст Дадін, який воював на боці ЗСУ

Дмитро Шварц
6 жовтня 2024 р.

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув під час бою у Харківській області.

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Ільдар Дадін
Повідомляється, що Ільдар Дадін загинув у бою на ХарківщиніФото: DW

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін, який воював на боці України, загинув під час бою у Харківській області. Про це повідомила колишня журналістка "Еха Москви" Ксенія Ларіна.

"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині", - написала вона в соцмережі X у ніч на неділю, 6 жовтня.

У бесіді з виданням "Сота" Ларіна розповіла, що дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни, колишнього віцепрезидента "Газпромбанку" Ігоря Волобуєва, який послався на побратима Дадіна.

У Росії Дадін роками мирно протестував проти Кремля. У 2015 році він був засуджений до трьох років позбавлення волі в Росії за неодноразові несанкціоновані акції протесту. Дадін став першою людиною, засудженою за законом, який робить багаторазову участь у таких демонстраціях кримінальним злочином. У в'язниці він зазнав майже щоденних тортур, про які розповідав у листах до дружини. Через 15 місяців вирок проти нього переглянули, і він вийшов на свободу.

На початку 2023 року Ільдар Дадін приїхав в Україну, щоб приєднатися до Сил оборони України і воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону".

Інші джерела поки що не підтверджували інформацію про загибель Дадіна.

Нагадаємо, що у 2018 році Ільдару Дадіну присудили премію імені Бориса Нємцова за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей.

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