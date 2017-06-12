Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ільдар Дадін

Ільдар Дадін - російський опозиційний громадянський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ільдар Дадін".

Ільдар Дадін неодноразово брав участь в одиночних протестах, у тому числі на підтримку України. 2014 року його засудили в Росії до трьох років позбавлення волі. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Ільдара Дадіна в'язнем сумління. Європейський парламент у своїй резолюції, ухваленій у листопаді 2016 року, засудив ув'язнення та катування Ільдара Дадіна та виступив з вимогою негайно його звільнити. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Бонні вручили премію імені Бориса Нємцова

У Бонні вручили премію імені Бориса Нємцова 12.06.2017

Цьогорічний лауреат премії російський активіст Ільдар Дадін не зміг приїхати на церемонію вручення через відсутність у нього закордонного паспорта. Нагороду від його імені отримав правозахисник Сергій Давідіс.
Російський активіст Дадін хоче домогтися припинення тортур у колонії через суд

Російський активіст Дадін хоче домогтися припинення тортур у колонії через суд 10.03.2017

Дружина Ільдара Дадіна розповіла DW, що її чоловік пікетував будівлю Федеральної служби виконання покарань, аби привернути увагу до продовження знущань над в'язнями в карельській колонії.
У Москві затримали активіста Ільдара Дадіна

У Москві затримали активіста Ільдара Дадіна 10.03.2017

Активіста затримала поліція під час здійснення пікету біля будівлі Федеральної служби виконання покарань у Москві. Дадін закликав відправити в відставку голову правління служби по Карелії.
Росія за ґратами: репресивна держава, хворе суспільство

Росія за ґратами: репресивна держава, хворе суспільство 01.03.2017

Четверта частина населення Росії принаймні раз в житті отримувала вирок або опинялася за ґратами. Експерти пояснили DW механізм тюремного конвеєру в РФ та розповіли, до яких змін в суспільстві це призвело.
Коментар: Відлиги в Росії немає

Коментар: Відлиги в Росії немає 28.02.2017

У Росії тисячі людей змогли вийти на антиурядові протести. Критик Кремля Дадін виходить на свободу. Опозиціонер Навальний веде передвиборну боротьбу. Але все одно, це не відлига у Москві, вважає Юрій Решето.
Російський активіст Ільдар Дадін вийшов на волю

Російський активіст Ільдар Дадін вийшов на волю 26.02.2017

Ув'язнений у 2015 році російський опозиційний активіст Ільдар Дадін вийшов на волю за кілька днів після відповідної постанови Верховного суду РФ.

Верховний суд РФ звільнив опозиціонера Дадіна

Верховний суд РФ звільнив опозиціонера Дадіна 22.02.2017

Ільдара Дадіна звільнили після реакції конституційного суду РФ на його скаргу. Верховний суд скасував вирок активістові.