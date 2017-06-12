Ільдар Дадін - російський опозиційний громадянський активіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ільдар Дадін".

Ільдар Дадін неодноразово брав участь в одиночних протестах, у тому числі на підтримку України. 2014 року його засудили в Росії до трьох років позбавлення волі. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Ільдара Дадіна в'язнем сумління. Європейський парламент у своїй резолюції, ухваленій у листопаді 2016 року, засудив ув'язнення та катування Ільдара Дадіна та виступив з вимогою негайно його звільнити. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.