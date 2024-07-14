ЗМІ: У Бремені забороняють жест "тиха лисичка"

У німецькому місті-землі Бремен ймовірно забороняють використання у дитячих садках і школах жесту "тиха лисичка". Як пише у неділю, 14 липня, онлайн-версія видання Spiegel, можлива заборона накладається через ризик плутанини цього жесту з жестом ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Жест цієї організації, яка дотримується ідеології расової переваги, антисемітизму, вірменофобії та ісламізму, спричинив скандал на чемпіонаті Європи з футболу 2024 року, коли ним відсвяткував перемогу збірної Туреччини у 1/8 фіналу її гравець Меріх Демірал.

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Як пояснила прессекретарка управління освіти Бремена Патріція Брандт (Patricia Brandt), пов'язане з жестом політичне значення "абсолютно несумісне" з цінностями міста Бремен, цитує Spiegel.

Як повідомляється, минулого тижня Німецька спілка вчителів уже обговорювала проблематику "тихої лисички" і зверталася до шкіл з рекомендаціями пояснити проблему вчителям. Як писало видання Zeit з посиланням на голову спілки Штефана Дюлля (Stefan Düll), в школах мали звернути увагу педагогів на проблематику задля уникнення непорозумінь. Спілка вичтелів при цьому не висловлювалася за заборону жесту.

Жест "тиха лисичка" застосовується у дитячій педагогіці, коли є необхідність спонукати групу дітей до тиші - припинити розмовляти і слухати. У жесті вказівний палець і мізинець вистромлюються нагору як вушка лисиці, а всі інші пальці руки складоються разом як її мордочка. Після скандалу на "Євро-2024" багато німецьких педагогів вдаються до відмови від використання "тихої лисички", пише Spiegel.

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