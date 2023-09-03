Злива зірвала кульмінацію фестивалю Burning Man

Мистецька подія в пустелі Блек-Рок, що традиційно завершується спаленням величезної дерев'яної статуї людини, зірвалася через проливні дощі. Є загиблий.

Фестиваль незалежного мистецтва Burning Man, який проходить в американському штаті Невада в пустелі Блек-Рок, був фактично зірваний через проливні дощі.

Традиційно кульмінацією заходу є спалення величезної дерев'яної скульптури людини після заходу сонця в суботу перед Днем праці. Останній припадає в США на перший понеділок вересня, тож очікувана мистецька подія цього року мала статися 2 вересня.

Втім злива перетворила пустелю в грязьову яму, через що організатори закрили в'їзд і відклали спалення. Відвідувачів, які вже були на місці, закликали "берегти їжу, воду та паливо й сховатися у теплому та безпечному місці".

Місцева влада повідомила про смерть людини на фестивалі, "що сталася під час дощу". Поліція поки не надала жодних подробиць, пише CNN.

За прогнозом, дощі не припиняться до вечора неділі, 3 вересня. Сам фестиваль, який розпочався 27 серпня, мав закінчитись у понеділок, 4 вересня.

Burning Man бере свій початок з 1986 року. Організатори визначають його не як фестиваль, а як мистецький експеримент, і щороку шукають нову тему.