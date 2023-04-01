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Зимовий наступ російських сил в Україні, провалився, вважає військова розвідка ВеликобританіїФото: LIBKOS/AP Photo/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Зимовий наступ РФ в Україні провалився - Лондон

Степан Смишляєв
12 хв. тому

Розпочатий після призначення Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні зимовий наступ росіян провалився, констатують аналітики британської військової розвідки.

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Зимовий наступ російських сил, розпочатий після призначення Валерія Герасимова командувачем російськими військами в Україні, провалився. Такого висновку доходять автори щоденного аналітичного огляду британської розвідки, що оприлюднений у суботу, 1 квітня, на Twitter-сторінці міністерства оборони Великобританії.

"11 січня 2023 року начальник генерального штабу Росії генерал Валерій Герасимов перебрав на себе особисте командування "спеціальною військовою операцією" в Україні. Робота Герасимова на цій посаді характеризувалася спробою розпочати загальний зимовий наступ з метою поширення російського контролю на весь Донбас. Через 80 днів стає дедалі очевиднішим, що цей план провалився", - йдеться у огляді.

У британській розвідці зазначають, що на кількох ділянках фронту на Донбасі російські війська домоглися лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, здебільшого втративши свою перевагу в особовому складі, отриману завдяки частковій мобілізації. На думку британських розвідників, Герасимов може "розширити межі" того, наскільки політичне керівництво Росії готове толерувати невдачі.

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