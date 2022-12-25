Зимовий буревій у США: загинули понад 20 людей

Більшість смертей пов'язані з ДТП, що сталися через ожеледицю і сніг на дорогах. У Мічигані 82-річну жінку виявили у снігу поряд із будинком для літніх людей.

У США сильний буревій і снігопад, а також різке зниження температури призвели до відключень електроенергії і смертей. Станом на ранок неділі, 25 грудня, внаслідок негоди загинуло 23 людини, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

Більшість смертей пов'язані з ДТП, що сталися через ожеледицю і сніг на дорогах. У Мічигані померла 82-річна жінка, яку виявили у снігу поряд із будинком для літніх людей. Жінку доправили до лікарні, але врятувати її медикам не вдалося.

Надзвичайний стан у низці штатів

Без світла тимчасово залишалися понад 1,6 мільйона домогосподарств, більшість - на східному узбережжі США. В низці американських штатів оголосили надзвичайний стан. За даними сайту FlightAware, 23 грудня було скасовано майже 6000 авіарейсів, 24 грудня - близько 3000.

Метеослужба США назвала нинішню негоду "історичною". Температура у низці штатів подекуди опускалася до мінус 40 градусів за Цельсієм. У штаті Південна Дакота напередодні метеорологи зареєстрували мінус 45 градусів.