 Жінкам-військовим у США дозволили на службі використовувати помаду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Жінкам-військовим у США дозволили на службі використовувати помаду

У США жінкам-військовим дозволили дещо урізноманітнити свій стиль: носити довге волосся (або ж зголювати його), використовувати помаду та лак для нігтів.

Американські військовослужбовиці більше не зобов'язані збирати волосся в гульку

Американські військовослужбовиці більше не зобов'язані збирати волосся в гульку

Жінки, які служать в американській армії, зможуть дещо прикрасити себе на службі. Як повідомив Пентагон у вівторок, 26 січня, відтепер військовослужбовиці можуть носити довге волосся, серги у вухах та фарбувати нігті.

У минулому жінки-військові з довгим волоссям були повинні заплітати його у вузли (гульки), що для багатьох з них було незручно, особливо якщо на службі треба носити шолом. Тепер же під час тренувань та в тактичних ситуаціях дозволено збирати волосся в косички або хвостик. Можна також поєднувати зачіски, але за умови, що волосся не заважає носити шолом.

Читайте також: Коментар: Трамп іде, американські військові у ФРН залишаються

З іншого боку, військовослужбовицям дозволили за бажання також повністю зголювати волосся. Раніше була обов'язковою певна мінімальна довжина волосся, зазначає інформагентство AFP.

Також жінкам-військовим під час виконання службових обов'язків тепер можна використовувати помаду та мати нафарбовані нігті, але неектремальних кольорів (як-от блактиний, чорний або фіолетовий). Колір волосся теж має виглядати природньо, не можна фарбувати його в рожевий чи зелений колір.

Відповідний перегляд приписів щодо зовнішнього вигляду жінок-військових було ініційовано ще за колишнього міністра оборони Марка Еспера.

Дивитись відео 05:41

Німеччина без військ США: чому місцеві жителі проти (13.08.2020)

Реклама

Докладно

Марина Вайсбанд - фото крупним планом

Марина Вайсбанд про День пам'яті жертв Голокосту

Хто така Марина Вайсбанд, яка виступила у Бундестазі в День пам'яті жертв Голокосту?  

ОТГ скаржаться на газовиків

Тарифні протести: ОТГ в заручниках у газовиків (відео)

Для багатьох мешканців Лубен на Полтавщині платіжки за газ стали непідйомним тягарем. Які важелі ОТГ має проти облгазів?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  