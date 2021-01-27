Жінкам-військовим у США дозволили на службі використовувати помаду

Жінки, які служать в американській армії, зможуть дещо прикрасити себе на службі. Як повідомив Пентагон у вівторок, 26 січня, відтепер військовослужбовиці можуть носити довге волосся, серги у вухах та фарбувати нігті.

У минулому жінки-військові з довгим волоссям були повинні заплітати його у вузли (гульки), що для багатьох з них було незручно, особливо якщо на службі треба носити шолом. Тепер же під час тренувань та в тактичних ситуаціях дозволено збирати волосся в косички або хвостик. Можна також поєднувати зачіски, але за умови, що волосся не заважає носити шолом.

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З іншого боку, військовослужбовицям дозволили за бажання також повністю зголювати волосся. Раніше була обов'язковою певна мінімальна довжина волосся, зазначає інформагентство AFP.

Також жінкам-військовим під час виконання службових обов'язків тепер можна використовувати помаду та мати нафарбовані нігті, але неектремальних кольорів (як-от блактиний, чорний або фіолетовий). Колір волосся теж має виглядати природньо, не можна фарбувати його в рожевий чи зелений колір.

Відповідний перегляд приписів щодо зовнішнього вигляду жінок-військових було ініційовано ще за колишнього міністра оборони Марка Еспера.