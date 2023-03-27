Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржить вирок суду

Резонансний м'який вирок у справі про зґвалтування трьома підлітками односелиці буде оскаржувати прокуратура. Перша інстанція присудила ґвалтівникам по п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання.

Прокуратура готується оскаржити судовий вирок у резонансній справі про зґвалтування трьома підлітками 14-річної односелиці. Про це у понеділок, 27 березня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", - йдеться у повідомленні. Поки що вирок, який ухвалив Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня, не набрав законної сили.

Як уточнив голова Закарпатської обласної військової адміністрації (ОВА) Віктор Микита, апеляцію на рішення райсуду подасть обласна прокуратура.

Також, за його словами, незалежно від кінцевого рішення суду одночасне відвідування школи постраждалою та ґвалтівниками буде неможливе. З моменту вчинення злочину фігуранти не відвідували навчальний заклад разом із потерпілою, адже перебували під домашнім арештом. "Після вироку суду вони навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини", - зазначив Микита.

Водночас родині потерпілої запропонують інші навчальні заклади області для продовження навчання. "Перелік таких закладів освіти вже сформовано. Остаточне рішення - за батьками", - зазначив голова ОВА.

Умовні терміни трьом ґвалтівникам

Факт зґвалтування 14-річної дівчини трьома підлітками відбувся у 2021 році у селі Верхні Ворота на Закарпатті. Тоді хлопці заманили подругу до подвір'я, а потім до підвалу, де зґвалтували її. Всі знущання вони знімали на відео, яке завантажили в інтернет і поширили в школі.

Справа набула розголосу після вироку суду, який врахував "позитивні характеристики" для фігурантів від вчителів і директорки школи. Суддя Оксана Софілканич присудила ґвалтівникам по п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Також кожного з хлопців зобов'язали виплатити постраждалій по 60 тисяч гривень та покрити процесуальні витрати у розмірі понад 25 тисяч для кожного.

Такий м'який вирок обурив суспільство. Після розголосу адвокат Масі Наєм зголосився зібрати групу адвокатів для захисту дівчини та підготовки апеляції, а уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пообіцяв взяти цю справу під особистий контроль. Він зауважив, що права дівчини під час судового процесу "були грубо порушені", адже він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільської ради. Ця ж служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, кажуть в омбудсмена.

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