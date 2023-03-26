Омбудсмен взявся за справу про зґвалтування на Закарпатті

Представник регіонального представництва Офісу омбудсмена побував у селі на Закарпатті, де 2021 року троє підлітків зґвалтували 14-річну односелицю.

Секретаріат уповноваженого Верховної Ради України з прав людини взяв під свій контроль резонансну справу про зґвалтування трьома підлітками в 2021 році 14-річної односелиці. Згідно з поширеним у неділю, 26 березня, повідомленням Telegram-каналу омбудсмена Дмитра Лубінця, представник регіонального представництва Офісу омбудсмена побував у селі Верхні Ворота, де було скоєно цей злочин.

Представник здійснив візит "безпосередньо за місцем проживання потерпілої, в ході якого поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів направлених на відновлення прав дитини", йдеться в повідомленні.

Також в уповноваженого ВРУ з прав людини наголосили, що домагатимуться "відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації".

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Також у омбудсмена пообіцяли "ретельно" проаналізувати дії судді з направленням відповідного листа до Вищої ради правосуддя, а також дії прокуратури з листом на ім'я генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

У поле зору офісу омбудсмена потрапить і діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді.

"М'який" вирок трьом ґвалтівникам

Як зазначають в секретаріаті омбудсмена, сумніви викликає й діяльність обласного керівництва, адже сексуальний злочин було скоєно 2021 року, а суд ухвалив вирок лише зараз.

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Найбільший резонанс у цій справі викликало ухвалене судом "покарання" трьом ґвалтівникам, які скоїли груповий сексуальний злочин. Спочатку суддя районного суду присудила ґвалтівникам по п'ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки.

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Також права дівчини під час судового процесу "були грубо порушені", адже він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики, кажуть в омбудсмена.

"Справа перебуває на моєму контролі. Зафіксовано порушення права дитини на захист та справедливе судочинство", - запевнив омбудсмен.