Зеленський запропонував Раді зробити День Української державності вихідним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що День Української державності має стати вихідним. Відповідний законопроєкт він вніс до Верховної Ради.
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня Української державності вихідним днем. Указ про започаткування нового свята він підписав під час урочистого параду з нагоди 30-річчя незалежності країни, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
"Я підписав указ про святкування Дня Української державності та вношу на ваш розгляд проєкт закону, згідно з яким цей день має стати вихідним", - заявив Зеленський під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради у вівторок, 24 серпня, присвяченому 30-річчю незалежності України.
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На урочистому засіданні Верховної Ради були присутні, крім президента України, депутати Ради (в тому числі попередніх скликань), колишні президенти Петро Порошенко, Леонід Кучма, Віктор Ющенко; члени Кабінету Міністрів, голови Ради попередніх скликань, колишні прем'єри, керівники судової гілки влади, посадові особи, які призначаються Радою, представники церков і релігійних організацій, дипломатичного корпусу та громадських організацій.
Раніше цього ж дня Зеленський оголосив про впровадження нового українського свята - Дня Української державності, який відзначатиметься в День хрещення Русі-України 28 липня. Він зробив відповідну заяву під час урочистого параду з нагоди святкування 30-річниці Незалежності України.