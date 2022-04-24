Зеленський вибачився за "нахабну" поведінку в іноземних парламентах

Україна та українські громадяни не лише продемонстрували велике внутрішнє єднання, а й зуміли згуртувати навколо себе країни Європи та весь світ, наголосив український президент Володимир Зеленський під час пресконференції для міжнародних та українських ЗМІ в Києві у суботу, 23 квітня.

"Ми зверталися і в парламентах. І іноді, хай мені вибачить хтось із європейських країн, поводилися нахабно. Але зрозумійте: через те, що ми воюємо й наші люди гинуть, інакше не можемо - часу мало", - цитує Зеленського сайт Офісу президента.

Зеленський висловив переконня, що Україна зробила все, щоб політично об’єднати країни Європейського Союзу так, як ніколи раніше. На його думку, завдяки Україні у європейських країнах почали розуміти справжній сенс існування НАТО, про що говорять деякі європейські високопосадовці у приватних розмовах.

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Україні потрібна потужна зброя

Також український президент відзначив "неймовірне єднання" всередині країни після початку війни. Він назвав це "великою перемогою та зброєю".

Водночас Зеленський наголосив, що Україна бореться за своє існування й за мир, але для цього їй потрібна потужна зброя. "Україна багато зробила для того, щоб об'єднати світ. І тепер, коли є це об’єднання, залишається зброя. І це останнє об'єднання, яке нам потрібне. Тут усім країнам треба, вже об'єднавшись, стати сміливими людьми та сміливими лідерами. І не лише заради нас, не лише заради нашої перемоги, а заради себе", - сказав Зеленський.