Зеленський привітав українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський привітав в неділю, 24 квітня, український народ зі святом Воскресіння Христового. У вітальному відеозверненні Зеленський висловив сподівання в перемогу українців в нинішній війні Росії проти України.

"Сьогодні ми всі віримо в нову перемогу України", - наголосив український президент. "Ми долаємо важкі часи. І в цей день більшість із нас не в світлому одязі - і я зокрема. Але ми боремося за світлу ідею. На світлому боці", - сказав український лідер у своєму привітанні.

Символ перемоги життя над смертю

Зеленський також зазначив, що воскресіння Христове символізує велику перемогу життя над смертю. "Нехай перемога життя буде символом не лише цього свята. Нехай життя виграє битву у смерті щодня", - побажав президент України. "Велике свято дає нам велику надію та незламну віру в те, що світло переможе пітьму, добро переможе зло, життя переможе смерть, а значить неодмінно переможе Україна!", - заявив він.

Український президент також сказав: "На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія - це ще один великий день, день, коли в Україні настане великий мир".

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Патріарх Варфоломій закликав до негайного припинення війни

З Великоднем привітав християн східного обряду Вселенський Патріарх Варфоломій і закликав до негайного припинення війни в Україні. Цей заклик пролунав під час проповіді Варфоломія після святкового богослужіння у ніч з суботи на неділю на території Вселенського Патріархату в Стамбулі.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною та в усіх куточках землі, де панує насильство та порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів до дійсно безпечних районів для тисяч людей, оточених у Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок та великої кількості дітей. Те саме стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - цитує Варфоломія "Укрінформ".

Вірян привітали предстоятелі церков

З найбільшим християнським святом українських вірян привітали також предстоятелі найбільших християнських церков і конфесій в Україні, зокрема предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав, а також служителі Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів.

Із Великоднім посланням до архіпастирів і вірян звернувся й предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) митрополит Київський Онуфрій. Він зокрема закликав "вибудовувати своє життя на священних заповітах" воскреслого Христа.

Нацполіція закликала враховувати обмеження через війну

Раніше Національна поліція України закликала вірян та священнослужителів під час святкування Великодня не порушувати вимог чинного в Україні воєнного стану. Йшлося про "дотримання правил комендантської години, сигналів повітряної тривоги тощо".