 Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами

Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами, календарем та можливістю отримати духовну підтримку від священника.

Додаток ПЦУ Моя Церква

Додаток ПЦУ "Моя Церква" у Google Play

Православна церква України створила офіційний мобільний застосунок "Моя Церква". Він доступний із середи, 15 вересня, для iOS та Android.

У цьому додатку є п'ять розділів: карта, календар, новини, молитви та власний профіль. У розділі карта позначені храми ПЦУ (на момент створення додатку у ньому позначені близько 5000 храмів ПЦУ). У календарі позначені церковні свята та важливі події.

У розділі новини повідомляється про події ПЦУ, а у власному профілі є можливість зареєструватися у додатку, отримати духовну підтримку від священника, пожертвувати гроші та надати зворотній зв'язок щодо застосунку.

Читайте також: Як працює Православна церква України на окупованому Донбасі

Дивитись відео 07:21

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020)

DW.COM

Епіфаній: Різдво в Україні 25 грудня можливе, коли "дозріють" церква і віряни

Зараз понад 60 відсотків українців виступають проти святкування Різдва 25 грудня, повідомив митрополит ПЦУ Епіфаній. Тому при переході на новий календар відбудеться розкол.  

Реклама

Докладно

Медпрацівниця міряє температуру у поліклініці в Харкові

Чи варто чекати на новий локдаун в Україні, та яким він буде

Якими будуть протиепідемічні обмеження, анонсовані МОЗ України, та чи допоможуть стримати поширення COVID-19?  

Ukraine Eisenbahn

Як німці покращуватимуть сервіс на "Укрзалізниці" (відео)

"Укрзалізниця" хоче стати такою же успішною, які німецький залізничний концерн Deutsche Bahn. Яким чином?  