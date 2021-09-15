Православна церква України створила мобільний додаток з молитвами

Православна церква України створила офіційний мобільний застосунок "Моя Церква". Він доступний із середи, 15 вересня, для iOS та Android.

У цьому додатку є п'ять розділів: карта, календар, новини, молитви та власний профіль. У розділі карта позначені храми ПЦУ (на момент створення додатку у ньому позначені близько 5000 храмів ПЦУ). У календарі позначені церковні свята та важливі події.

У розділі новини повідомляється про події ПЦУ, а у власному профілі є можливість зареєструватися у додатку, отримати духовну підтримку від священника, пожертвувати гроші та надати зворотній зв'язок щодо застосунку.

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