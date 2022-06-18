Зеленський пропонує Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 18 червня, вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами", відомої як Стамбульська конвенція.

"Ратифікація Конвенції в першу чергу сприятиме підвищенню політичного іміджу України на міжнародній арені як країни, що послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань у сфері захисту прав людини та основоположних свобод", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Дата розгляду документу парламентом наразі невідома. За даними ЗМІ, це може статися 20 червня. Це буде вже друга спроба Верховної Ради схвалити конвенцію, яку Україна підписала ще в 2011 році. Негайно ратифікувати документ неодноразово закликали Європейський Союз і Рада Європи. Про необхідність його прийняття регулярно говорять і експерти міжнародної організації Amnesty International.

Уперше український парламент голосував з цього питання шість років тому. Тоді законопроєкт провалився, бо більшість депутатів вирішили, що в конвенції містяться "норми, які не прийнятні для українського суспільства і української духовності".

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Основним каменем спотикання стали поняття "гендер" і "гендерна ідентичність", що містяться в тексті конвенції. Нардепи вирішили, що якщо ці терміни внести в законодавче поле, це може стати основою для подальшої підміни "звичного поняття біологічної статі" і сприяти пропаганді одностатевих шлюбів.

Церква проти

Основним противником ратифікації Стамбульської конвенції була і лишається церква. Цього разу Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій знову просить парламент зняти з розгляду це питання, наголошуючи на тому, що це нібито спровокує нову хвилю громадських протестів, невдоволення, критики в адресу керівництва України в умовах війни проти РФ.

Однак визначення "гендерної приналежності" в Стамбульської конвенції суттєво відрізняється від інтерпретації критиків цього поняття. У документі сказано, що під гендером розуміються "соціально закріплені ролі, поведінка і діяльність, які певне суспільство розглядає як властиві жінкам і чоловікам", і що це слово має, зокрема, підкреслити, що жінка нерідко піддається насильству саме тому, що вона - жінка. Крім того, попри назву конвенції, вона також містить положення про захист від домашнього насильства чоловіків.

Із вимогою ратифікувати конвенцію українці неодноразово виходили на протести, двічі відповідні петиції набирали необхідну кількість голосів - у травні 2020 та у січні 2022 року.