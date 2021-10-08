 Зеленський помилував 31 засудженого військовослужбовця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2021

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Новини

Зеленський помилував 31 засудженого військовослужбовця

Окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 жовтня, підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський підтримав пропозицію комісії у питаннях помилування, яка рекомендувала главі держави звільнити або ж частково зменшити термін відбування покарання для 31 засудженого військовослужбовця.

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Президент взяв до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та інші обставини.

Окреме подання про помилування військових - перше в історії України

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

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Голова комісії у питаннях помилування Андрій Гота зауважив, що під час розгляду справ було відібрано осіб, які не вчиняли тяжких злочинів. Гота зауважив, що помилування, зокрема, не стосується справ військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння, а також засуджених за вбивство.

Голова комісії зазначив, що зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який допомагатиме їм соціалізуватися.

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