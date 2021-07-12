Зеленський підписав закон про корінні народи

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон "Про корінні народи України", який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2021 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України, опублікованому ввечері в середу, 21 липня.

Закон визначає, що корінними народами України, які сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки. Цей документ спрямований на максимальний захист культурних, інформаційних та інших прав корінних народів, надання їм механізмів та інструментів роботи з українською державою. Зокрема, визнаються представницькі органи корінних народів.

Згідно з визначенням, яке дається у законі, корінний народ України - це автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Закон передбачає, що корінні народи мають право на самовизначення у складі України та політичний статус у рамках Конституції та законів України. Вони мають колективне та індивідуальне право на повне володіння всіма правами людини та основоположними свободами, на дотримання, відродження та розвиток своїх духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв. Законом забороняється заперечення етнічної приналежності чи етнічної самобутності корінних народів України. Також корінні народи мають право через представницькі органи створювати свої засоби масової інформації та отримувати державну підтримку.

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Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім частини 3-ї статті 7-ї, якою визначено право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, яка набирає чинності після повернення тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя під загальну юрисдикцію України.

Президент РФ Володимир Путін на початку червня прокоментував законопроєкт Зеленського "Про корінні народи України", у якому корінним народом не вказані росіяни. На його думку, говорити про росіян як про некорінний народ України - "це не просто некоректно, це смішно і безглуздо", і "не відповідає історії абсолютно".

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що законопроєкт повністю відповідає Декларації ООН про права корінних народів і відповідним нормам Конституції України й не має нічого спільного з довільними інтерпретаціями Путіна.