Путін вважає, що Зеленський віддав Україну під "зовнішнє управління"

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що не проти зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але не розуміє, що саме вони можуть обговорити з ним. Про це він сказав у середу, 30 червня, під час "Прямої лінії з народом".

"Ну для чого зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а в Вашингтоні, іноді в Берліні та Парижі. Ну і про що розмовляти? Проте, я не відмовляюся від зустрічей подібного роду. Треба тільки зрозуміти, про що говорити", - сказав російський президент.

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Путін також зазначив, що нинішня влада України недружня до Росії. "Я не вважаю, що український народ є недружнім. Нічого подібного. Ми - єдине ціле. Сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до нас. Це абсолютно очевидно", - заявив він.

Президент РФ пояснив, що не може пояснити інакше внесення Зеленським у Верховну Раду проєкту закону про корінні народи України, де таким не зазначено російський народ. Путін переконаний, що ухвалення цього закону призведе до скорочення загального числа росіян в Україні. "Вичавлюють російську мову з практичного життя", - додав він.

Путіна турбує "військове освоєння" території України

Володимир Путін також заявив, що занепокоєний "військовим освоєнням" території України іноземними контингентами, що становить загрозу для безпеки Росії. "Мене непокоїть інше - більш фундаментальна річ, а саме - початок військового освоєння української території", - заявив російський президент.

Він відзначив, що за Конституцією України на її території не може бути іноземних військових баз, але "можна створювати навчальні центри, можна створювати та користуватися якимись іншими формами". "Це стосується реально життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії. Оце викликає занепокоєння, і про це ми повинні думати", - зазначив Путін.

У контексті недружнього ставлення Путін також згадав про "придушення опозиції в Україні". Нагадаємо, що в лютому Рада національної безпеки й оборони (РНБО) України запровадила санкції проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб.