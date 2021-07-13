 Зеленський виступає проти терміна ″національні меншини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Зеленський виступає проти терміна "національні меншини"

Президент України вважає, що нацменшини почуваються "менш важливими, менш захищеними і менш щасливими". Тому він працює над законом про національні спільноти.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Український президент Володимир Зеленський виступає за заміну терміна "національні меншини" на "національні спільноти". Про це він заявив на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня.

"Зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Я вважаю, що це дуже важливо звучить "національні спільноти", оскільки жодна національність у нашій державі не має почуватися меншиною, не має почуватися менш важливою, або менш захищеною, або менш щасливою", - цитує Зеленського агенція "Українські новини". 

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Він також пояснив, що " ніхто не може бути в меншості, оскільки всі ми громадяни України, всі ми рівні, всі ми гідні, рідні і це є наша велика держава, і Україна - наш великий дім".

Зеленський готує новий закон

Президент Зеленський та його офіс поставили "завдання щодо розроблення якісно нового і прогресивного законодавства в цій сфері". Він заявив, що до написання законопроєкту про національні спільноти України "підключилися багато людей, цей законопроєкт уже готовий та скоро його буде оприлюднено".

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Нагадаємо, на початку липня Верховна Рада прийняла ініційований Зеленським закон про корінні народи, закріпивши, що такими в Україні є кримські татари, караїми та кримчаки.

Закон "Про національні меншини в Україні" діє з 1992 року. У 1995 році Україна підписала, а у 1997-му ратифікувала Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин. Крім того, в РЄ у 1998 році набула чинності Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, що визначає засади захисту мов, якими користуються традиційні меншини. Україна ратифікувла цю хартію у 2003 році.

Термін "національні меншини" застосовується і в Конституції України. Для її зміни використовується особлива процедура.

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  • Ліхтенштейн Три країни в Європі є німецькомовними: Німеччина, Австрія та маленький Ліхтенштейн зі столицею Вадуц. У князівстві 35 тисяч людей говорять німецькою, в Австрії - 7,5 мільйонів, а в Німеччині - приблизно вдесятеро більше.

    Де в світі говорять німецькою?

    Ліхтенштейн

    Три країни в Європі є німецькомовними: Німеччина, Австрія та маленький Ліхтенштейн зі столицею Вадуц. У князівстві 35 тисяч людей говорять німецькою, в Австрії - 7,5 мільйонів, а в Німеччині - приблизно вдесятеро більше.

  • Швейцарія У Швейцарії німецька - одна з чотирьох офіційних мов, якою розмовляють п'ять мільйонів людей, це дві третини жителів країни. Німецькі емігранти, як письменники Германн Гессе та Еріх Марія Ремарк, особливо полюбляли італійську Швейцарію. Ремарк жив у вигнанні та до самої смерті у цій віллі на озері Маджоре.

    Де в світі говорять німецькою?

    Швейцарія

    У Швейцарії німецька - одна з чотирьох офіційних мов, якою розмовляють п'ять мільйонів людей, це дві третини жителів країни. Німецькі емігранти, як письменники Германн Гессе та Еріх Марія Ремарк, особливо полюбляли італійську Швейцарію. Ремарк жив у вигнанні та до самої смерті у цій віллі на озері Маджоре.

  • Люксембург Також у Люксембурзі німецька - офіційна мова поруч із люксембурзькою та французькою. Німецька - рідна мова для близько 470 тисяч жителів Великого Герцогства. Люксембурзька мова є національною лише з 1984 року та використовується переважно на радіо та телебаченні. Письмова мова великою мірою - літературна німецька.

    Де в світі говорять німецькою?

    Люксембург

    Також у Люксембурзі німецька - офіційна мова поруч із люксембурзькою та французькою. Німецька - рідна мова для близько 470 тисяч жителів Великого Герцогства. Люксембурзька мова є національною лише з 1984 року та використовується переважно на радіо та телебаченні. Письмова мова великою мірою - літературна німецька.

  • Бельгія

    Де в світі говорять німецькою?

    Бельгія

    Бельгія - одна з шести країн, де німецька мова є державною - поряд із нідерландською та французькою. У Східній Бельгії, як ось у місті Ойпен у провінції Льєж, проживають близько 75 тисяч бельгійців, чия рідна мова німецька. Ще у дев'яти країнах Європи німецька - визнана мова національних меншин.

  • Франція Поширення мови є віддзеркаленням історії: у Франції німецька мова - мова меншин. 1,2 мільйони німецькомовного населення проживають у німецько-французькому прикордонному регіоні Гранд-Ест, що об'єднує колишні Ельзас, Шампань-Арденни та Лотарингію. Там розмовляють на глибоко укорінених франкському та алеманському діалектах. Стара скрижаль нагадує про часи німецького урядування.

    Де в світі говорять німецькою?

    Франція

    Поширення мови є віддзеркаленням історії: у Франції німецька мова - мова меншин. 1,2 мільйони німецькомовного населення проживають у німецько-французькому прикордонному регіоні Гранд-Ест, що об'єднує колишні Ельзас, Шампань-Арденни та Лотарингію. Там розмовляють на глибоко укорінених франкському та алеманському діалектах. Ця стара скрижаль на фото нагадує про часи німецького урядування.

  • Італія

    Де в світі говорять німецькою?

    Італія

    Німецька в Італії є офіційною мовою меншин у Південному Тіролі, що належав до 1919 року до Австрії, та у Ватикані. Донині в автономній провінції Больцано - Південний Тіроль із близько 520 тисячами жителів для понад 60 відсотків населення рідна мова - німецька. Вказівники в усій провінції двомовні: німецько- та італомовні.

  • Іспанія

    Де в світі говорять німецькою?

    Іспанія

    Найулюбленіша країна Європи для еміграції серед німців - Іспанія. В країні оселилися близько пів мільйона німців. На Канарах, Майорці та вздовж іспанського материкового узбережжя утворилися великі німецькі колонії. Щоправда, німецьке нічне життя на Плая-де-Пальма від початку пандемії коронавірусу суттєво заспокоїлося.

  • Нідерланди

    Де в світі говорять німецькою?

    Нідерланди

    У багатьох громадах Нідерландів - як тут у Венло - поряд із місцевою мовою розмовляють та пишуть німецькою, і не лише у прикордонному регіоні. У Нідерланди емігрували та проживають тут близько 360 тисяч німців. У багатьох нідерландських школах вивчають німецьку як іноземну.

  • Ірландія

    Де в світі говорять німецькою?

    Ірландія

    В Ірландії є чимало місць, де німці залишили слід. Так у 1742 році у Дублінській старій концертній залі на вулиці Fishamble (на фото) виконували ораторію "Месія" Генделя. А німецький архітектор Річард Кастл на початку 18-го століття розробив чимало імпозантних архітектурних споруд у Дубліні. Нині німецькою в Ірландії розмовляють близько 100 тисяч людей.

  • Ізраїль

    Де в світі говорять німецькою?

    Ізраїль

    100 тисяч ізраїльтян розмовляють німецькою, це переважно нащадки єврейських емігрантів, до котрих належать, зокрема, й архітектори стилю баухауз, які долучилися до створення міського ландшафту Тель-Авіва. При цьому німецька довго сприймалася в Ізраїлі як мова вбивць та нацистів. Лише останні два десятиліття німецьку більше не стигматизують. З інтересом до Німеччини зростає і зацікавленість мовою.

  • Росія

    Де в світі говорять німецькою?

    Росія

    Німецька мова в Росії має понад 250-річну історію. Ще у 1763 році Катерина Велика уможливила тисячам німецьких фермерів освоїти землі на Волзі. Після 1990 року більшість із 2,3 мільйона російських німців повернулися в Німеччину. Нині в Росії проживають ще 394 тисячі вихідців з Німеччини. Не усі володіють німецькою мовою.

  • Казахстан

    Де в світі говорять німецькою?

    Казахстан

    Ще до Другої світової у Казахстані проживали понад 92 тисячі "місцевих німців", нащадків добровільних переселенців, біженців від голоду з регіону Волги та розкуркулених фермерів. Під час Другої світової війни понад 444 тисячі німців депортували у Казахстан. Нині дві третини німецького населення Казахстану розмовляють німецькою, це близько 350 тисяч людей.

  • Південна Африка

    Де в світі говорять німецькою?

    Південна Африка

    ПАР - одна з улюблених країн німців для еміграції. У Кейптауні є навіть німецький квартал, який називають Sauerkraut-Hill. Цифри є різні, німецькомовне населення у сонячній країні оцінюють від 100 до 500 тисяч осіб. У середині 19-го століття місіонери з Нижньої Саксонії та інші емігранти створювали поселення, які вони називали як їхні рідні міста, наприклад, Германнсбург чи Люнебург.

  • США

    Де в світі говорять німецькою?

    США

    Сполучені Штати належать до найулюбленіших країн для еміграції. До коронавірусної пандемії щороку Німеччину залишали понад 10 тисяч громадян, щоб оселитися у США. Кількість німецькомовних жителів США оцінюють у 1,1 мільйона осіб. "Німецький ремінь" простягається від Алабами через Середній Захід до штатів Монтана, Вайомінг та Колорадо.

  • Канада

    Де в світі говорять німецькою?

    Канада

    Також Канаду дуже полюбляють емігранти. Із 1940-х років у країну переселилися 400 тисяч німців. Загалом там проживають близько 430 тисяч німецькомовних людей. Заснований у середині 18-го століття Луненбург - офіційно найстаріше німецьке поселення у Канаді. Портове містечко належить з 1995 року до світової спадщини ЮНЕСКО та є не лише серед німців популярною туристичною принадою.

  • Бразилія

    Де в світі говорять німецькою?

    Бразилія

    Десять відсотків усіх бразильців мають німецьких пращурів. Вони походять від німців, які у 19-му та 20-му століттях із економічних та соціальних причин переїхали до Бразилії. 1,1 мільйона жителів Бразилії розмовляють німецькою. Засноване у 1850 році місто Блуменау організовує найбільший поза Німеччиною Октоберфест та показує життя колишніх іммігрантів.

  • Аргентина

    Де в світі говорять німецькою?

    Аргентина

    Особливо у першій половині 20-нр століття німці поширювали свою мову у численних країнах Південної та Центральної Америки. В Аргентині кількість німецькомовних оцінюють у 400 тисяч осіб, які сконцентровані серед іншого у німецькому поселенні Вілья-Хенераль-Бельграно. А у Ла-Кумбресіта дерев'яні орнаменти будинків нагадують традиційні німецькі будівлі, як наприклад, у Баварії.

  • Парагвай

    Де в світі говорять німецькою?

    Парагвай

    Парагвай, де нині проживають 166 тисяч німецькомовних людей, такод належить уже понад століття до улюблених країн для еміграції. Сюди переселялися також расисти як Бернгард Ферстер, який у 1887 році заснував "арійську" колонію Nueva Germania. Колонія одруженого на сестрі філософа Фрідріха Ніцше антисеміта зазнала невдачі і він покінчив життя самогубством.

  • Намібія

    Де в світі говорять німецькою?

    Намібія

    В усіх донині згаданих у цій фотогалереї країнах живуть понад 100 тисяч людей, основною мовою яких є німецька. Також у своїй колишній колонії Намібії німці залишили помітні сліди. Утім, із 2,5 мільйона жителів німецькою говорять лише 20 тисяч. Німецька мова поширена у 45 країнах світу, навіть у Папуа-Новій Гвінеї проживають 100 німецькомовних людей.

    Автор: Сабіне Пешель, Анастасія Брунс


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