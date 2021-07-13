Зеленський виступає проти терміна "національні меншини"

Український президент Володимир Зеленський виступає за заміну терміна "національні меншини" на "національні спільноти". Про це він заявив на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня.

"Зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Я вважаю, що це дуже важливо звучить "національні спільноти", оскільки жодна національність у нашій державі не має почуватися меншиною, не має почуватися менш важливою, або менш захищеною, або менш щасливою", - цитує Зеленського агенція "Українські новини".

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Він також пояснив, що " ніхто не може бути в меншості, оскільки всі ми громадяни України, всі ми рівні, всі ми гідні, рідні і це є наша велика держава, і Україна - наш великий дім".

Зеленський готує новий закон

Президент Зеленський та його офіс поставили "завдання щодо розроблення якісно нового і прогресивного законодавства в цій сфері". Він заявив, що до написання законопроєкту про національні спільноти України "підключилися багато людей, цей законопроєкт уже готовий та скоро його буде оприлюднено".

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Нагадаємо, на початку липня Верховна Рада прийняла ініційований Зеленським закон про корінні народи, закріпивши, що такими в Україні є кримські татари, караїми та кримчаки.

Закон "Про національні меншини в Україні" діє з 1992 року. У 1995 році Україна підписала, а у 1997-му ратифікувала Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин. Крім того, в РЄ у 1998 році набула чинності Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, що визначає засади захисту мов, якими користуються традиційні меншини. Україна ратифікувла цю хартію у 2003 році.

Термін "національні меншини" застосовується і в Конституції України. Для її зміни використовується особлива процедура.

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