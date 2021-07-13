Зеленський виступає проти терміна "національні меншини"

Український президент Володимир Зеленський виступає за заміну терміна "національні меншини" на "національні спільноти". Про це він заявив на форумі "Україна 30. Гуманітарна політика" у вівторок, 13 липня.
"Зараз іде активна робота над законом про національні спільноти України. Саме спільноти, не меншини. Я вважаю, що це дуже важливо звучить "національні спільноти", оскільки жодна національність у нашій державі не має почуватися меншиною, не має почуватися менш важливою, або менш захищеною, або менш щасливою", - цитує Зеленського агенція "Українські новини".
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Він також пояснив, що " ніхто не може бути в меншості, оскільки всі ми громадяни України, всі ми рівні, всі ми гідні, рідні і це є наша велика держава, і Україна - наш великий дім".
Зеленський готує новий закон
Президент Зеленський та його офіс поставили "завдання щодо розроблення якісно нового і прогресивного законодавства в цій сфері". Він заявив, що до написання законопроєкту про національні спільноти України "підключилися багато людей, цей законопроєкт уже готовий та скоро його буде оприлюднено".
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Нагадаємо, на початку липня Верховна Рада прийняла ініційований Зеленським закон про корінні народи, закріпивши, що такими в Україні є кримські татари, караїми та кримчаки.
Закон "Про національні меншини в Україні" діє з 1992 року. У 1995 році Україна підписала, а у 1997-му ратифікувала Рамкову конвенцію Ради Європи про захист національних меншин. Крім того, в РЄ у 1998 році набула чинності Європейська хартія регіональних мов та мов меншин, що визначає засади захисту мов, якими користуються традиційні меншини. Україна ратифікувла цю хартію у 2003 році.
Термін "національні меншини" застосовується і в Конституції України. Для її зміни використовується особлива процедура.
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Де в світі говорять німецькою?
Ліхтенштейн
Три країни в Європі є німецькомовними: Німеччина, Австрія та маленький Ліхтенштейн зі столицею Вадуц. У князівстві 35 тисяч людей говорять німецькою, в Австрії - 7,5 мільйонів, а в Німеччині - приблизно вдесятеро більше.
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Де в світі говорять німецькою?
Швейцарія
У Швейцарії німецька - одна з чотирьох офіційних мов, якою розмовляють п'ять мільйонів людей, це дві третини жителів країни. Німецькі емігранти, як письменники Германн Гессе та Еріх Марія Ремарк, особливо полюбляли італійську Швейцарію. Ремарк жив у вигнанні та до самої смерті у цій віллі на озері Маджоре.
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Де в світі говорять німецькою?
Люксембург
Також у Люксембурзі німецька - офіційна мова поруч із люксембурзькою та французькою. Німецька - рідна мова для близько 470 тисяч жителів Великого Герцогства. Люксембурзька мова є національною лише з 1984 року та використовується переважно на радіо та телебаченні. Письмова мова великою мірою - літературна німецька.
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Де в світі говорять німецькою?
Бельгія
Бельгія - одна з шести країн, де німецька мова є державною - поряд із нідерландською та французькою. У Східній Бельгії, як ось у місті Ойпен у провінції Льєж, проживають близько 75 тисяч бельгійців, чия рідна мова німецька. Ще у дев'яти країнах Європи німецька - визнана мова національних меншин.
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Де в світі говорять німецькою?
Франція
Поширення мови є віддзеркаленням історії: у Франції німецька мова - мова меншин. 1,2 мільйони німецькомовного населення проживають у німецько-французькому прикордонному регіоні Гранд-Ест, що об'єднує колишні Ельзас, Шампань-Арденни та Лотарингію. Там розмовляють на глибоко укорінених франкському та алеманському діалектах. Ця стара скрижаль на фото нагадує про часи німецького урядування.
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Де в світі говорять німецькою?
Італія
Німецька в Італії є офіційною мовою меншин у Південному Тіролі, що належав до 1919 року до Австрії, та у Ватикані. Донині в автономній провінції Больцано - Південний Тіроль із близько 520 тисячами жителів для понад 60 відсотків населення рідна мова - німецька. Вказівники в усій провінції двомовні: німецько- та італомовні.
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Де в світі говорять німецькою?
Іспанія
Найулюбленіша країна Європи для еміграції серед німців - Іспанія. В країні оселилися близько пів мільйона німців. На Канарах, Майорці та вздовж іспанського материкового узбережжя утворилися великі німецькі колонії. Щоправда, німецьке нічне життя на Плая-де-Пальма від початку пандемії коронавірусу суттєво заспокоїлося.
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Де в світі говорять німецькою?
Нідерланди
У багатьох громадах Нідерландів - як тут у Венло - поряд із місцевою мовою розмовляють та пишуть німецькою, і не лише у прикордонному регіоні. У Нідерланди емігрували та проживають тут близько 360 тисяч німців. У багатьох нідерландських школах вивчають німецьку як іноземну.
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Де в світі говорять німецькою?
Ірландія
В Ірландії є чимало місць, де німці залишили слід. Так у 1742 році у Дублінській старій концертній залі на вулиці Fishamble (на фото) виконували ораторію "Месія" Генделя. А німецький архітектор Річард Кастл на початку 18-го століття розробив чимало імпозантних архітектурних споруд у Дубліні. Нині німецькою в Ірландії розмовляють близько 100 тисяч людей.
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Де в світі говорять німецькою?
Ізраїль
100 тисяч ізраїльтян розмовляють німецькою, це переважно нащадки єврейських емігрантів, до котрих належать, зокрема, й архітектори стилю баухауз, які долучилися до створення міського ландшафту Тель-Авіва. При цьому німецька довго сприймалася в Ізраїлі як мова вбивць та нацистів. Лише останні два десятиліття німецьку більше не стигматизують. З інтересом до Німеччини зростає і зацікавленість мовою.
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Де в світі говорять німецькою?
Росія
Німецька мова в Росії має понад 250-річну історію. Ще у 1763 році Катерина Велика уможливила тисячам німецьких фермерів освоїти землі на Волзі. Після 1990 року більшість із 2,3 мільйона російських німців повернулися в Німеччину. Нині в Росії проживають ще 394 тисячі вихідців з Німеччини. Не усі володіють німецькою мовою.
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Де в світі говорять німецькою?
Казахстан
Ще до Другої світової у Казахстані проживали понад 92 тисячі "місцевих німців", нащадків добровільних переселенців, біженців від голоду з регіону Волги та розкуркулених фермерів. Під час Другої світової війни понад 444 тисячі німців депортували у Казахстан. Нині дві третини німецького населення Казахстану розмовляють німецькою, це близько 350 тисяч людей.
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Де в світі говорять німецькою?
Південна Африка
ПАР - одна з улюблених країн німців для еміграції. У Кейптауні є навіть німецький квартал, який називають Sauerkraut-Hill. Цифри є різні, німецькомовне населення у сонячній країні оцінюють від 100 до 500 тисяч осіб. У середині 19-го століття місіонери з Нижньої Саксонії та інші емігранти створювали поселення, які вони називали як їхні рідні міста, наприклад, Германнсбург чи Люнебург.
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Де в світі говорять німецькою?
США
Сполучені Штати належать до найулюбленіших країн для еміграції. До коронавірусної пандемії щороку Німеччину залишали понад 10 тисяч громадян, щоб оселитися у США. Кількість німецькомовних жителів США оцінюють у 1,1 мільйона осіб. "Німецький ремінь" простягається від Алабами через Середній Захід до штатів Монтана, Вайомінг та Колорадо.
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Де в світі говорять німецькою?
Канада
Також Канаду дуже полюбляють емігранти. Із 1940-х років у країну переселилися 400 тисяч німців. Загалом там проживають близько 430 тисяч німецькомовних людей. Заснований у середині 18-го століття Луненбург - офіційно найстаріше німецьке поселення у Канаді. Портове містечко належить з 1995 року до світової спадщини ЮНЕСКО та є не лише серед німців популярною туристичною принадою.
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Де в світі говорять німецькою?
Бразилія
Десять відсотків усіх бразильців мають німецьких пращурів. Вони походять від німців, які у 19-му та 20-му століттях із економічних та соціальних причин переїхали до Бразилії. 1,1 мільйона жителів Бразилії розмовляють німецькою. Засноване у 1850 році місто Блуменау організовує найбільший поза Німеччиною Октоберфест та показує життя колишніх іммігрантів.
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Де в світі говорять німецькою?
Аргентина
Особливо у першій половині 20-нр століття німці поширювали свою мову у численних країнах Південної та Центральної Америки. В Аргентині кількість німецькомовних оцінюють у 400 тисяч осіб, які сконцентровані серед іншого у німецькому поселенні Вілья-Хенераль-Бельграно. А у Ла-Кумбресіта дерев'яні орнаменти будинків нагадують традиційні німецькі будівлі, як наприклад, у Баварії.
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Де в світі говорять німецькою?
Парагвай
Парагвай, де нині проживають 166 тисяч німецькомовних людей, такод належить уже понад століття до улюблених країн для еміграції. Сюди переселялися також расисти як Бернгард Ферстер, який у 1887 році заснував "арійську" колонію Nueva Germania. Колонія одруженого на сестрі філософа Фрідріха Ніцше антисеміта зазнала невдачі і він покінчив життя самогубством.
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Де в світі говорять німецькою?
Намібія
В усіх донині згаданих у цій фотогалереї країнах живуть понад 100 тисяч людей, основною мовою яких є німецька. Також у своїй колишній колонії Намібії німці залишили помітні сліди. Утім, із 2,5 мільйона жителів німецькою говорять лише 20 тисяч. Німецька мова поширена у 45 країнах світу, навіть у Папуа-Новій Гвінеї проживають 100 німецькомовних людей.
Автор: Сабіне Пешель, Анастасія Брунс