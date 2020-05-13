Зеленський не зможе підписати "антиколомойський" закон найближчим часом

Позафракційний народний депутат Антон Поляков зареєстрував у парламенті в середу, 13 травня, постанову про скасування результатів голосування за закон №2571-д - так званий "антиколомойський" закон, - який Верховна Рада цього ж дня підтримала у другому читанні та в цілому.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, відповідну постанову №2571-д-П Верховна Рада отримала й передала на розгляд керівництву. Тексту проекту постанови на сайті ВР станом на вечір 13 травня немає. Окрім того, проєкт постанови про скасування результатів голосування за цей закон (2571-д-П1) зареєстрував і депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Його тексту також поки що немає на сайті парламенту.

Згідно з регламентом Верховної Ради, поки парламент не розгляне ці постанови, закон не може бути підписаний головою Верховної Ради й переданий на підпис президенту.

Верховна Рада 13 травня ухвалила закон щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д) у другому читанні та в цілому. Його підтримали 270 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Ухвалення "антиколомойського" закону - остання з попередніх умов укладення нового договору з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Закон, зокрема, встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Наступне пленарне засідання ВР заплановане на 19 травня.

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