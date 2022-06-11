Зеленський дозволив відправляти бійців тероборони на фронт

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє відправляти на фронт підрозділи територіальної оборони ЗСУ для виконання бойових завдань. Згідно з даними на сайті парламенту, цей документ підписаний 10 червня.

Законодавча ініціатива №6521 про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" передбачає розширення можливих завдань територіальної оборони по всій Україні.

Зокрема, раніше стаття 20 закону визначала, що тероборона виконує завдання поза межами воєнних дій, а у новій редакції - включно з такими районами. Рішення про виконання завдань приймається головнокомандувачем Збройних Сил України.

Депутати Верховної Ради проголосували за нього ще 3 травня 2022 року, а 6 травня його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Зараз в Україні налічується близько 110 тисяч бійців територіальної оборони.

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Територіальна оборона в Україні

У липні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закони, необхідні для створення і розвитку сил територіальної оборони. Вони давали змогу створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю, і збільшили чисельність ЗСУ для забезпечення роботи сил тероборони.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Кабмін дозволив добровольчим формуванням тероборони використовувати артилерійське озброєння та ракетні системи.