Посла України в Казахстані звільнили після заяви про росіян

Попри гостру реакцію Москви на слова посла України в Казахстані Петра Врублевського про росіян, в Астані відмовились його висилати, натомість попросили Київ замінити дипломата.

Президент України Володимир Зеленський звільнив посла в Казахстані Петра Врублевського. Відповідний указ був опублікований на сайті президента ввечері 18 жовтня.

21 серпня в інтерв'ю казахському блогеру, говорячи про розв'язану Росією війну проти України, Врублевський сказав: "Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям". За даними ЗМІ, це була цитата загиблого на війні київського активіста Романа Ратушного.

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало дипломата та висловило йому протест. Там також повідомили, що посол вибачився за це висловлювання.

Росія вимагала від Казахстану вислати Врублевського, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що коментарі посла неприйнятні для країни.

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У російському МЗС обурились, що Врублевський залишився в Казахстані. Тим часом у казахському зовнішньополітичному відомстві назвали тон звернення Москви про висилку українського посла таким, що "дисонує з характером союзницьких взаємозв'язків між Казахстаном і Росією як рівноправними стратегічними партнерами".

Указ про призначення Зеленським нового посла України у Казахстані замість Врублевського поки не оприлюднювали.

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