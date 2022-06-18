У Києві попрощались з громадським активістом Романом Ратушним

Прощання з київським активістом Романом Ратушним відбулось у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві у суботу, 18 червня. Ратушний був головою і засновником громадської організації "Захистимо Протасів Яр", яка займалась захистом зеленої зони в центральній частині Києва.

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З початком війни Росії проти України Ратушний розпочав службу розвідником 93-ї ОМБР "Холодний Яр" збройних сил України. Він загинув 9 червня під час виконання бойового завдання під Ізюмом на Харківщині. Через важкі бої тіло загиблого не вдалось забрати одразу. Романа Ратушного поховають на Байковому кладовищі у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко з мамою Романа Світланою Поваляєвою

Церемонію прощання відвідав мер Києва Віталій Кличко. У промові він зазначив, що зараз розглядається ініціатива щодо надання одній з вулиць міста назви на честь загиблого героя. Загалом на церемонії, за даними "Суспільного", були присутні щонайменше 200 людей.

У Протасову Яру в пам'ять про активіста намалювали мурал "Роман Ратушний. Герої не вмирають". Цитата Ратушного "Чим більше росіян ми вб‘ємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям", яка спричинила гостру суспільну дискусію та видалялась Facebook і Twitter, також наведена на стіні у Протасовому Яру у Києві.