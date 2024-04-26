Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

Бригадний генерал Олександр Яковець обіймав цю посаду лише з 4 березня.

Президент України Володимир Зеленський звільнив бригадного генерала Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України (ЗСУ). Відповідний указ від 26 квітня оприлюднений на сайті президента.

Яковець обіймав цю посаду лише з 4 березня. До цього він був начальником управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ з лютого 2020 року, а раніше - начальником управління логістики, заступником начальника штабу оперативного командування ЗСУ "Схід".

Новий голова Адміністрації Держспецтранспорту

Натомість Зеленський призначив Яковця головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту замість Богдана Бондара.

Генерал-майор Бондар очолював Адміністрацію Держспецтранспорту з березня 2022 року. Перед цим він був заступником командувача Операції об'єднаних сил, а раніше - начальником головного командного центру ЗСУ. Причини його звільнення в указі Зеленського не уточнюються.

Нагадаємо, що після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ в керівництві армії тривають кадрові перестановки.