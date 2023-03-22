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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Бахмута у грудні 2022 року
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямкуФото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямі

Степан Смишляєв
30 хв. тому

Під час поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку, а також поранених військових у госпіталі. Він вшанував загиблих і відзначив нагородами захисників.

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Донецьку область у середу, 22 березня, відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку, повідомляє сайт президента.

Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій, поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

Він також вшанував хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників і вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орден "Золота Зірка" від президента отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України.

Він бере участь у протистоянні російському вторгненню з 24 лютого 2022 року, керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку.

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Президент відвідав поранених

Крім того, Володимир Зеленський відвідав госпіталь, у якому проходять лікування поранені українські військовослужбовці, зокрема захисники Бахмута. Пораненим він також вручив нагороди, зокрема ордени "За мужність" та медалі "За військову службу Україні".

Президент відзначив орденами і представників медичних сил ЗСУ. "Хочу подякувати за вашу фаховість, за вашу роботу. До перемоги треба зберегти життя багатьом людям, які захищають нашу державу. Ви захищаєте її на своєму фронті. Бажаю вам здоров’я і вдячний за те, що ви це здоров’я повертаєте хлопцям і дівчатам, які на фронті", -  наголосив Зеленський.

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