Зеленський: У Бога на плечі - шеврон з українським прапором

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. У своєму зверненні він наголосив, що всїх їх сьогодні об'єднує спільна молитва - за усіх військових, за тих, хто чекає миру, та за тих, хто загинув у війні.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 5 травня, привітав українців з Великоднем. У своєму відеозверненні він зазначив, що це свято "символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю", а також наголосив, що вже 802 дні, які триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору".

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів один від одного ми підтримуємо й допомагаємо один одному. Захищаємо один одного. Молимось один за одного. Коли всі ми стали один одному ближчими, один одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі - шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - зазначив він.

У відеозверненні Зеленський також згадав виставку у Софійському соборі - ікони на ящиках від боєприпасів. Ці роботи несуть глибокий сенс і є "символами великих випробувань і великої сили, яка допомагає нам їх долати", зазначив він.

"На цих іконах - імена героїв, які віддали життя, аби нас захистити. Які показали: українці стають на коліна лише у молитві. І ніколи - перед загарбниками й окупантами", - додав він.

Також Зеленський наголосив, що усіх українців нині об'єднує одна спільна молитва - за усіх військових, які захищають країну на всіх напрямках, за всіх людей, які чекають миру, а також за вічний спокій для усіх загиблих захисників.

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Сирський закликав українців молитися за воїнів

Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Олександр Сирський, своєю чергою, привітав зі святом Воскресіння Христового насамперед всіх українських військовослужбовців, які нині перебувають на передовій, а не святкують з родинами.

"Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі - приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове! Ми знаємо, що після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!", - зазначив він у дописі в Telegram.

Головнокомандувач закликав українців згадати у своїх молитвах "кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає ваш спокій", а також не забувати про жодного ветерана й про жодного загиблого захисника України.