Великдень: СБУ радить обмежити відвідування масових заходів

На Великдень росіяни можуть спробувати створити штучні конфлікти серед представників релігійних громад, попереджає СБУ. Також у спецслужбі не виключили атак РФ по місцях масового перебування людей.

Служба безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 3 травня, закликала українців дотримуватися заходів безпеки напередодні та під час відзначення Великодня, який цьогоріч православні християни і греко-католики відзначатимуть у неділю, 5 травня.

Серед рекомендацій, поширених спецслужбою:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронців про підозрілі предмети та людей, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

В СБУ попередили про ймовір ні провокації не релігійному ґрунті

СБУ зауважує, що Росія не полишає численні спроби "розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни" і для цього використовує великий арсенал підривних заходів.

"Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України", - зазначають у спецслужбі.

Там також зауважують, що серед потенційних цілей російських атак може бути не лише цивільна інфраструктура, а й місця масового перебування людей.

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