Великдень: СБУ радить обмежити відвідування масових заходів

Великдень: СБУ радить обмежити відвідування масових заходів3 травня 2024 р.
Служба безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 3 травня, закликала українців дотримуватися заходів безпеки напередодні та під час відзначення Великодня, який цьогоріч православні християни і греко-католики відзначатимуть у неділю, 5 травня.
Серед рекомендацій, поширених спецслужбою:
- обмежити відвідування масових заходів;
- не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- дотримуватися комендантської години;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
- повідомляти правоохоронців про підозрілі предмети та людей, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.
В СБУ попередили про ймовірні провокації не релігійному ґрунті
СБУ зауважує, що Росія не полишає численні спроби "розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни" і для цього використовує великий арсенал підривних заходів.
"Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України", - зазначають у спецслужбі.
Там також зауважують, що серед потенційних цілей російських атак може бути не лише цивільна інфраструктура, а й місця масового перебування людей.
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