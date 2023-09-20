Зеленський у Радбезі запропонував план реформування ООН

Президент України Володимир Зеленський запропонував Радбезу ООН створити можливість долати вето країни-члена. За його словами, це може стати ключовою реформою, яка "повертає силу Статуту ООН".

Генеральній асамблеї Організації об'єднаних націй (ООН) слід надати реальну можливість долати вето члена Ради безпеки ООН. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у середу, 20 вересня, у Радбезі ООН.

"Резолюції Генеральної асамблеї (ООН) підтверджують факт, що єдиним джерелом цієї війни є Росія. Утім, це нічого не змінило для Росії в ООН. Але саме такі ситуації змінили все для ООН. Ми маємо визнати - організація в глухому куті щодо агресій", - заявив під час виступу український лідер.

Зеленський наголосив, що одна з пропозицій в українській "формулі миру" передбачає саме виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України й світового порядку.

"Всі у світі бачать, що робить ООН недієздатною, на жаль. В цьому кріслі в Раді безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота - виправдовувати агресію і геноцид, що їх здійснює Росія, - сказав він. - І всі дії ООН - чи то Ради безпеки, чи то Генасамблеї, - які могли б зупинити цю агресію, розбиваються об привілей, який дає це крісло агресору. Вето в руках агресора - ось те, що загнало ООН у глухий кут", - заявив він.

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За його словами, реформа щодо застосування права вето може стати ключовою реформою, яка "повертає силу Статуту ООН". Зокрема, пропозиція України полягає у тому, щоб питання щодо вето, які блокують припинення агресії, виносилися на розгляд Генасамблеї ООН.

"За умови отримання двох третин голосів, які відображатимуть волю націй з Азії, з Африки, з Європи, з обох Америк, з регіону Тихого океану, - глобальної кваліфікованої більшості, - вето має реально долатися, і така резолюція Генасамблеї повинна бути обов'язковою для виконання всіма державами-членами", - сказав він.

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Зеленський закликав до розширення пулу постійних членів Радбезу ООН

Другий крок реформування передбачає, що Радбез ООН має бути повністю підзвітною перед націями, наголосив Зеленський. Він привітав ініціативи світових лідерів щодо розширення представництва націй в Радбезі. "Коло постійних членів ради безпеки має відображати сучасність. Сучасність і справедливість", - сказав він.

Зеленський вважає за необхідним постійну присутність в Радбезі країн Африканського союзу, розширення представництва Азії та включення Німеччини, яка, за його словами, є одним з ключових глобальних гарантів миру та безпеки. Також має бути представлена Латинська Америка, держави Тихого океану та Ісламського світу.

"Потрібне розширення участі та доступу до роботи Радбезу та її допоміжних органів для всіх членів Генеральної асамблеї, яких не визнано агресорами. Водночас будь-яка участь будь-якої держави-члена Радбезу має призупинятися на час, коли така держава в порушення Статуту ООН йде агресією проти іншої", - вважає Зеленський.

Запобігання агресії через превентивні санкції

Третім кроком Зеленський назвав систему превентивного запобігання агресії через раннє реагування, зокрема попередні санкції. На думку українського лідера, націям світу варто погодити такий механізм реагування на агресію для захисту інших, "який би кожен хотів для власної безпеки". Він додав, що це варто зробити не лише тоді, "коли вже відбулася Буча, а на етапі, коли збирається армія вторгнення".

"Питання про застосування превентивних санкцій має виноситись на розгляд Ради безпеки ООН автоматично, коли будь-який член Генеральної асамблеї заявляє про загрозу агресії. Українські солдати зараз своєю кровʼю роблять те, що Рада безпеки ООН має робити своїми голосуваннями - зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН", - наголосив Зеленський.

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