Зеленський у Хмельницькому представив нового голову ОВА

В рамках поїздки до Хмельницького Володимир Зеленський представив нового голову ОВА Сергія Тюріна. Також він провів нараду з питань безпеки і представив у регіоні платформу "Зроблено в Україні".

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 травня, відвідав Хмельницький, де представив нового голову обласної військової адміністрації і провів нараду щодо безпекової ситуації у регіоні, повідомляє сайт президента.

Згідно указу, датованого 2 травня, новим головою Хмельницької ОВА став Сергій Тюрін. З січня 2021 року він був першим заступником голови місцевої ОВА, а з березня 2023 року - виконував обов'язки голови обладміністрації після того, як із цієї посади звільнили Сергія Гамалія.

Нарада з безпеки і захисту від повітряних атак

Під час наради, присвяченій безпековим питанням, захисту регіону, і "внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави" йшлося, зокрема, про протиповітряну оборону (ППО) і радіоелектронну боротьбу (РЕБ) на ключових об'єктах області.

"Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об’єктів, які були пошкоджені російськими ударами", - зазначив Зеленський.

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Також він зустрівся з курсантами Академії державної прикордонної служби і оглянув техніку, яку використовують прикордонники для захисту України, зокрема бронетехніку, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), артилерію, дрони, засоби РЕБ. Крім того, президент відвідав військовий госпіталь.

Хмельниччина отримає 1,45 мільярда

Під час поїздки Володимир Зеленський спільно з урядовцями представив у регіоні економічну платформу "Зроблено в Україні" (Made in Ukraine), в межах якої держава відшкодовуватиме частину оплати товарів і послуг українського походження.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко, в рамках цієї платформи для Хмельниччини наразі передбачено 1,45 мільярда гривень, але ця сума не остаточна.

"Що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати", - зауважила вона.