Зеленський та Залужний привітали українців з Різдвом

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний у неділю, 24 грудня, привітали українців з нагоди Різдва Христового.

У своєму відеозверненні з Києво-Печерської Лаври голова держави зазначив, що українці вже вдруге святкують Різдво під час повномасштабного російського вторгнення і роблять це "як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна".

"І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів – як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом. І це - унікальна молитва. За людей, за мир, за справедливість, молитва за життя", - сказав Зеленський.

За його словами, це Різдво, яке має "інший настрій, інший контекст, інший присмак, і не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря, бо не всі з нас вдома і не всі мають дім".

"Стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом, і як дорого, коли вони поруч. І як важливо, щоб ті, хто зараз не поруч і боронить Україну, були на зв’язку", - сказав він.

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Головнокомандувач звернувся до військових

Валерій Залужний у своєму привітанні звернувся до військових, які в ці дні б'ються з російською армією та наближають перемогу у війні.

"Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б'ються за те, щоб світ не поглинув морок", - зазначив він.

Також головнокомандувач закликав вшанувати тих воїнів, хто віддав своє життя за Україну, правду і свободу.

"Різдво - це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу! Христос народився! Славімо Його!", - додав Залужний.

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