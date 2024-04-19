Зеленський: РФ завдала удару по морському порту "Південний"

Росіяни влучили в українські та сінгапурські споруди в порту "Південний" на Одещині, повідомив Володимир Зеленський.

Російські війська завдали удару по морському порту "Південний" на Одещині, влучивши в українські та сінгапурські портові споруди. Про це у п'ятницю, 19 квітня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО.

"Поки я готувався до цієї розмови, вони (росіяни. - Ред.) завдали удару по морському порту "Південний". Кілька ракет влучили в портові споруди, не лише українські, а й сінгапурські", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента (ОП).

Він наголосив партнерам, що низка українських міст "не мають надійного захисту від російських терористів". "Сьогодні вранці наші міста Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове зазнали ракетних ударів із боку Росії. У Дніпрі зруйновано звичайний житловий будинок, під завалами опинилися люди. Пошкоджено залізничний та автовокзал... Це лише один ранок в одному місті, але російські терористи завдають ударів по нашій країні щодня та щоночі у різних містах і громадах", - сказав Зеленський.

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В порту на Одещині є постраждалі

Як зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, унаслідок російського обстрілу по припортовій інфраструктуру постраждала одна людина. "Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано", - написав він у Телеграм-каналі.

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Обстріли Миколаївщини та Сумщини: є загиблі і поранені

Також 19 квітня росіяни обстріляли з артилерії Куцурбську громаду на Миколаївщині. За даними очільника ОВА Віталія Кіма, внаслідок обстрілу загинула літня жінка, а її чоловік поранений. "Також поранений 14-річний хлопчик, його везуть в лікарню", - написав він у Telegram.

На Сумщині російські війська з артилерії обстріляла центр міста Білопілля. "Близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з артилерії обстріляли центр м. Білопілля Сумського району", - повідомила прокуратура Сумщини. Унаслідок атаки РФ 51-річний цивільний отримав тяжкі поранення, від яких помер у лікарні, а також поранення дістали один чоловік та двоє жінок.

Крім того, пошкоджено багатоповерхівку, легкові автомобілі, магазини та аптеку. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга 438 КК України).

Обстріл Нікопольщини

Територію Нікопольського району Дніпропетровської області російські окупанти атакували 20 разів із застосуванням артилерії та ударних дронів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Влучив агресор по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджено гімназію, комунальне підприємство, адмінбудівлю, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, теплицю, пожежну машину та легкові автомобілі", - написав він у Telegram.

Водночас пошкоджено енергетичне обладнання, через що частину району наразі знеструмлено. "Зачепило й лінії електропередач. Без світла - 30 тис абонентів в райцентрі", - написав Лисак, додавши, що жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши дрони та ракети.