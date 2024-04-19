Удар Росії по Дніпропетровщині: зросла кількість загиблих

У Дніпропетровській області кількість загиблих внаслідок атаки Росії збільшилася до сімох, 35 людей постраждали.

У Дніпропетровській області України кількість жертв внаслідок ракетних ударів, завданих російськими військами у ніч на п'ятницю, 19 квітня, зросла до сімох.

"За уточненою інформацією, загалом по області - семеро загиблих. Й 35 постраждалих", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Рятувальні роботи у Дніпрі

За його словами, у Дніпрі, де російська ракета частково зруйнувала п'ятиповерхівку, рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки, ще одну людину шукають.

"У Дніпрі внаслідок удару РФ постраждали 24 людини", - зазначив голова ОВА. У місті пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. "А ще - майже пів сотні авто. Потрощена й інфраструктура міста", - наголосив Лисак.

У Синельниківському районі Дінпропетровщини поранено семеро людей, додав посадовець. "Також побиті понад 60 приватних осель, авто, знищена сонячна електростанція, понівечене підприємство", - написав Лисак.

У ніч на 19 квітня Росія завдала чергового удару по Україні, застосувавши дрони та ракети.