Зеленський привітав українців з Різдвом: "Зло програ́є"

Президент України Володимир Зеленський ввечері вівторка, 24 грудня, опублікував відеозвернення, у якому привітав українців з Різдвом Христовим.

"Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у наших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а кожен дім - любов і достаток. Нехай Господь береже вас, ваші родини, нашу Україну. Хай із його допомогою зникне все те зло, що прийшло в наш дім. А замість нього будуть добро й справедливість. Хай буде мир і достаток. І щоб кожна дитина була здоровою. Зраділа подарункам. Усміхнулась. Попри все відчула це свято. І хай буде найцінніше - коли сяють від щастя дитячі очі", - зазначив він.

"Українці хочуть спокою, справедливості та миру"

Привітання Зеленського розпочалося з "Щедрика" Миколи Леонтовича. Відомий український композитор кілька років жив і працював у нинішньому Покровську, який намагаються захопити росіяни. За словами президента, "божественна музика, написана там, і зло, яке принесла туди Росія, яскраво показує, у чому різниця між нами й ними".

"Ми прагнемо творити, а для когось сенс життя - сіяти смерть. Ми хочемо спокою, хочемо справедливості, ми хочемо миру. Все, що нам треба, - мирно жити на своїй землі, бачити сонце, своє небо, а в ньому - різдвяну зорю, а не іранські "шахеди" й російські ракети. Але декому "скучна і нє хватаєт двіжухі". Ці слова - доказ, наскільки вони далекі від Бога, від християнства, від реальної віри. І це є доказ, чому їхня неволя й темрява програ́ють. Ми це знаємо. Світ знає це. І це знає Бог. А зло програ́є", - зазначив він.

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Третє Різдво під час великої війни

Також Зеленський зазначив, що українці святкують вже третє Різдво в часи повномасштабної війни і вдруге - "як одна велика сім’я, єдина країна".

"Ми вдруге відзначаємо Різдво в одну дату. Вдруге у новій історії Різдво об'єднує всіх українців. Ми сьогодні пліч-о-пліч. І ми не загубимося. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, обіймемо рідних, згадаємо своїх. Наживо, на відстані чи в душі - українці сьогодні разом. І допоки ми це робимо, у зла немає шансів", - зазначив він.

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За словами Зеленського, "ця наша єдність і тепло одне до одного і є справжнім духом Різдва, його унікальною атмосферою, яку ми попри все збережемо всередині себе й поділимося з тими, хто поруч, з усіма, кого ми любимо, з усіма, хто для нас такий рідний". "Ми не втратили своїх цінностей, і тому сьогодні ми вшановуємо всіх, хто віддав життя, захищаючи нас. Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими. За всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому. За всіх, кого Росія загнала в окупацію. Всіх, кого змусила поїхати. Всіх, кому непросто, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна", - додав він.