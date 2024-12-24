Різдвяна промова Штайнмаєра: Вибори - не кінець світу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав у різдвяній промові до згуртованості.

"У ці дні ми вітаємо один одного з Різдвом. Але на це Різдво лягла і похмура тінь. Печаль, біль, жах, здивування з приводу того, що сталося в Магдебурзі лише за кілька днів до Різдва", - сказав він про теракт на різдвяному ярмарку.

"У це Різдво у багатьох буде важко на серці. Багато хто буде засмучений, невпевнений, можливо, навіть переляканий. Усі ці почуття зрозумілі. Але вони не повинні переважати над нами і паралізувати нас", - закликав президент.

За його словами, ненависть і насильство не повинні стати останнім словом у цих непростих обставинах, і слід протистояти спробам роз'єднати себе. "Будемо разом! Єдність, коли це важливо, - ось що робить нашу країну особливою. І давайте продемонструємо це саме зараз!" - закликав Штайнмаєр.

Дострокові вибори - "не кінець світу"

Президент зазначив, що величезне занепокоєння німців викликають війна в Україні, військові дії на Близькому Сході та в багатьох інших точках світу, але і в їхній власній країні є "багато невдоволення політикою, економікою, бюрократією, несправедливістю", і тон дискусій став грубішим, часом навіть "непримиренним".

"Ми повинні відкрито говорити про те, що йде не так, що не працює в нашій країні так, як могло б і повинно було б. І найголовніше: що необхідно терміново зробити", - наголосив Штайнмаєр.

Він закликав зберігати спокій у зв'язку з майбутніми достроковими виборами 23 лютого . "Навіть якщо зараз уряд достроково завершив свою роботу, це не кінець світу, а ситуація, врегулювання якої передбачене конституцією. Рішення про розпуск Бундестагу та проведення нових виборів я з обачністю прийму після різдвяних свят", - пообіцяв президент.