Зеленський після удару по АЕС: РФ наражає світ на небезпеку

Після ракетного обстрілу російськими окупантами Південноукраїнської атомної електростанції президент України Володимир Зеленський констатував, що Росія наражає на небезпеку весь світ, і її слід зупинити, допоки не пізно. Він опублікував відео з моментом удару по території АЕС, а також фотографії наслідків цього удару. "Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Маємо зупинити її, поки не пізно", - закликав президент.

"Ядерним шантажем" назвав обстріли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він знову закликав визнати Росію державою-спонсоркою теторизму.

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Нічний обстріл

У ніч на понеділок російські окупаційні війська здійснили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повідомив "Енергоатом". "Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції", - зазначено в повідомленні "Енергоатому". Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. "Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - наголошується в повідомленні. Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

Від березня під окупацією РФ перебуває інша атомна електростанція - Запорізька. Її територія зазнає системних обстрілів. На початку вересня місія Міжнародного агенства з ядерної енергії відвідала Запорізьку АЕС й оприлюднила результати свого візиту. МАГАТЕ прагне домогтися припинення обстрілів ЗАЕС.