Патріарх Варфоломій візьме участь у "саміті миру"

Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив президенту України Володимиру Зеленському свою участь у "саміті миру", що відбудеться в червні у Швейцарії.

Вселенський Патріарх Варфоломій прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського взяти участь у "саміт миру", який пройде у червні у Швейцарії.

"Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у "Глобальному саміті миру", що для нас надзвичайно символічно. Цінуємо важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі. Світло переможе!", - написав Зеленський в соцмережі Х в п'ятницю, 10 травня.

Вселенський Патріарх вважається "першим серед рівних" у православ'ї, що налічує близько 260 мільйонів послідовників по всьому світу, з яких близько 100 мільйонів проживає у Росії, нагадує агенція Reuters. У березні 2023 року він виступив у парламенті Литви з заявою, у якій поклав на Російську православну церкву (РПЦ) частину провини за війну, розв'язану Росією проти України.

Як повідомлялось, президентка Швейцарії Віола Амгерд запросила на "саміт миру" й Папу Римського Франциска . За її словами, Ватикан дуже позитивно оцінює цю конференцію.

Запрошення отримали 160 делегацій

Нагадаємо, що Швейцарія запросила понад 160 делегацій на "Глобальний саміт миру", який відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у швейцарських Альпах біля міста Люцерн. Російську делегацію поки на на конференцію не запросили.

Як заявив офіційний Берн, "мирний саміт" триватиме трохи більше дня. "Усі держави, присутні на саміті, мають внести свої ідеї та бачення справедливого та тривалого миру в Україні", - зазначили в МЗС Швейцарії.

Інавгураційному саміту в Швейцарії передували чотири зустрічі радників лідерів світу щодо української "формули миру". Представників Росії не запрошували на жодну з них. Офіційні особи Росії також недвозначно заявляли, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, адже, на їхню думку, та відмовилась від свого нейтралітету.