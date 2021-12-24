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Вселенський патріархат

Вселенський патріархат - Константинопольська православна церква. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вселенський патріархат".

Вселенський патріархат Константинополя є автокефальною православною церквою. У світовому православному суспільстві Вселенський патріархат Константинополя (Константинопольська православна церква) вважається "першою за честю" автокефальною православною церквою. Її центр розташовано в Стамбулі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій захворів на COVID-19 24.12.2021

Під час регулярних діагностичних тестів 81-річний Варфоломій отримав позитивний результат на коронавірус. Він повністю вакцинований і наразі почувається добре.
Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США

Вселенського патріарха Варфоломія ушпиталили в США 25.10.2021

Варфоломію стало зле перед богослужінням у США через тривалий переліт та завантажений графік після прибуття. Наразі він почувається добре, його планують виписати з лікарні.
У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру

У ПЦУ повідомили, що її визнала Православна церква Кіпру 24.10.2020

Під час богослужіння архієпископа всього Кіпру Хризостом ІІ він згадав у диптиху ім'я Єпіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України, повідомили в ПЦУ.
Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус

Вселенський патріарх наказав церквам припинити служби через коронавірус 19.03.2020

Вселенський патріарх Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди до кінця березня. Також паломникам заборонили їздити до монастирів.
Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ

Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ 08.11.2019

Автокефалію Православної церкви України визнав Олександрійський патріархат, заявив архієпископ Євстратій.
Елладська православна церква визнала ПЦУ - Епіфаній

Елладська православна церква визнала ПЦУ - Епіфаній 12.10.2019

Про визнання Православної церкви України на позачерговому соборі ієрархів Елладської православної церкви повідомили в ПЦУ.

Фактчек DW: Чи справді ще існує Київський патріархат? (13.06.2019) 13.06.2019

Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно?
Філарет: Цей томос ми не приймаємо

Філарет: "Цей томос ми не приймаємо" 11.06.2019

Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що не знав змісту томоса про автокефалію української церкви і не визнає постанову про припинення діяльності УПЦ КП.
Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ

Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос для ПЦУ 09.01.2019

Члени Синоду Вселенського патріархату підписали томос про автокефалію Православної церкви України, повідомив речник УПЦ Київського патріархату Євстратій Зоря.
Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви

Томос: ПЦУ отримує всі привілеї та права автокефальної церкви 05.01.2019

Автокефальна Православна церква України визнає головою Вселенський патріархат. ПЦУ не може засновувати парафії поза межами України.
Митрополит Епіфаній: Розуміємо, що в Україні й надалі існуватиме Російська Православна Церква

Митрополит Епіфаній: Розуміємо, що в Україні й надалі існуватиме Російська Православна Церква 03.01.2019

Про те, що принесе Україні томос про автокефалію, а також про виклики та шанси для новоствореної Православної Церкви України DW поговорила із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Карта переходів в нову українську церкву (27.12.2018) 27.12.2018

Інтерактивна карта парафій, які переходять з УПЦ МП в ПЦУ показує, де саме в Україні цей процес найактивніший. Дивіться у відео, де найбільше "переходів".

Всесвітня рада церков: Ми сподіваємося на єдність православних в Україні

Всесвітня рада церков: Ми сподіваємося на єдність православних в Україні 18.12.2018

Генеральний секретар Всесвітньої ради церков Олаф Твейт закликав православні церкви до діалогу щодо ситуації в Україні. Голова міжнародної організації застерігає від втручання політиків у справи церкви.

Томос і Онуфрій: що думають про автокефалію у рідному селі предстоятеля УПЦ МП (14.12.2018) 15.12.2018

Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій закликає єпископів не брати участь в об’єднавчому соборі. Чи поділяють таку думку його односельчани? DW відвідала село Коритне під Чернівцями, де народився митрополит, і поспілкувалась з його земляками.

Епіфаній: хто такий новообраний предстоятель єдиної церкви (15.12.2018) 15.12.2018

Єдину помісну православну церкву в Україні - створено. Об'єднавчий собор обрав предстоятелем митрополита Епіфанія. Йому 39 років і він був "десницею" предстоятеля УПЦ КП Філарета.

Об’єднавчий собор: як обиратимуть предстоятеля єдиної церкви (14.12.2018) 14.12.2018

Як обиратимуть предстоятеля української помісної церкви, хто матиме право голосу і чому процедура обрання досі суперечлива? DW українською робитиме Facebook LIVE 15 грудня з подій навколо об’єднавчого собору.

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