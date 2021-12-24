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Вселенський патріархат - Константинопольська православна церква. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вселенський патріархат".
Вселенський патріархат Константинополя є автокефальною православною церквою. У світовому православному суспільстві Вселенський патріархат Константинополя (Константинопольська православна церква) вважається "першою за честю" автокефальною православною церквою. Її центр розташовано в Стамбулі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій закликає єпископів не брати участь в об’єднавчому соборі. Чи поділяють таку думку його односельчани? DW відвідала село Коритне під Чернівцями, де народився митрополит, і поспілкувалась з його земляками.