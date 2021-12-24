Вселенський патріархат - Константинопольська православна церква. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вселенський патріархат".

Вселенський патріархат Константинополя є автокефальною православною церквою. У світовому православному суспільстві Вселенський патріархат Константинополя (Константинопольська православна церква) вважається "першою за честю" автокефальною православною церквою. Її центр розташовано в Стамбулі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.