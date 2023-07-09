Зеленський і Дуда вшанували жертв Волинської трагедії
Президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 9 липня, прибув у місто Луцьк, де разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії, 80-та річниця якої відзначається у липні.
"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші!" - йдеться у дописі канцелярії президента Польщі Twitter.
Аналогічний допис української і польською мовами був поширений і на сторінках Володимира Зеленського в соцмережах.
На жалобних заходах у луцькому кафедральному костелі святих Петра й Павла також були присутні митрополит Православної церкви України Епіфаній і глава Української греко-католицької церкви Святослав, повідомляє "Суспільне".
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Складна сторінка взаємин
Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин. В 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. В ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35-100 тисяч загиблих поляків та 15-25 тисяч загиблих українців.
Також проблемним питанням є проведення пошуково-ексгумаційних робіт, які додатково ускладнилися повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
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