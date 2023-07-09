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Зеленський і Дуда вшанували жертв Волинської трагедії

Степан Смишляєв
2 год. тому

Анджей Дуда і Володимир Зеленський взяли участь у жалобних заходах у Луцьку з нагоди 80-ї річниці Волинської трагедії.

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Дуда і Зеленський у костелі в Луцьку
Дуда і Зеленський у костелі в ЛуцькуФото: Alina Smutko/REUTERS

Президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 9 липня, прибув у місто Луцьк, де разом із президентом України  Володимиром Зеленським вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії, 80-та річниця якої відзначається у липні.

"Разом вшановуємо всіх невинних жертв Волині! Пам'ять нас єднає! Разом ми сильніші!" - йдеться у дописі канцелярії президента Польщі Twitter.

Аналогічний допис української і польською мовами був поширений і на сторінках Володимира Зеленського в соцмережах.


На жалобних заходах у луцькому кафедральному костелі святих Петра й Павла також були присутні митрополит Православної церкви України Епіфаній і глава Української греко-католицької церкви Святослав, повідомляє "Суспільне".

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Складна сторінка взаємин

Волинська трагедія залишається надзвичайною чутливою темою українсько-польських взаємин. В 1943 році етнічним конфліктом були охоплені Галичина, Волинь та території на захід від Бугу і Сяну. В ньому загинули десятки тисяч поляків та українців. Історики двох країни досі суттєво розходяться в оцінках кількості жертв, називаються цифри у 35-100 тисяч загиблих поляків та 15-25 тисяч загиблих українців.

Також проблемним питанням є проведення пошуково-ексгумаційних робіт, які додатково ускладнилися повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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Качинський про Волинську трагедію (11.07.2016)

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Дуда і Зеленський у костелі в Луцьку

Зеленський і Дуда вшанували жертв Волинської трагедії

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