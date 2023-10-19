РНБО дала уряду 10 днів на захист критичної інфраструктури

Протягом 10 днів Кабмін має забезпечити інженерний та фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури, вирішила РНБО. Також має бути підвищена обороноздатність вогневих груп, що забезпечують прикриття цих об'єктів.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про організацію захисту об'єктів критичної інфраструктури та енергетики в умовах ведення воєнних дій.

Згідно з рішенням РНБО від 17 жовтня, Кабінет міністрів України має забезпечити у 10-денний строк "виконання робіт і заходів із належного інженерного та фізичного захисту" об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, має бути забезпечений протидроновий захист, робота систем оповіщення, укриттів для персоналу, розміщення запасних пунктів управління у захищених місцях.

Також уряд повинен забезпечити "збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу Збройних сил України та Національної гвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону та оборону об'єктів критичної інфраструктури".

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Міністерство енергетики за 10 днів має вжити "вичерпних заходів", щоб оператори критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору створили резерви обладнання, запасних частин для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів і захисних споруд.

Міністерству оборони доручено запровадити у 2023 році навчальні програми та курси підвищення кваліфікації з радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби для військовослужбовців підрозділів, залучених до забезпечення захисту і оборони об'єктів критичної інфраструктури.

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Крім того, уряд за три місяці має затвердити план заходів з відновлення об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок агресії Росії.

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