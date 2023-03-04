Військові РФ зґвалтували в Україні щонайменше 171 людину

Серед постраждалих майже 40 чоловіків та 13 неповнолітніх, повідомила Олена Зеленська. Про ці випадки відомо тільки тому, що потерпілі повідомили про це, додала вона.

Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військовослужбовців, повідомила у Львові на міжнародній конференції United for justice у суботу, 4 березня, Олена Зеленська.

Дружина українського президента наголосила при цьому, що кількість фактів зґвалтування українців окупантами свідчить про те, що ці злочини є свідомою політикою російської армії. "Це їхня свідома фізична і психологічна зброя проти українців", - сказала вона.

Зеленська зазначила, що 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у генпрокуратурі. "І за цією цифрою не тільки жінки, серед постраждалих - 39 чоловіків, 13 неповнолітніх", - розповіла вона.

Читайте також: Як поліція фіксує сексуальні злочини військових РФ в Україні

За словами Зеленської, про ці випадки відомо тільки тому, що у потерпілих вистачило мужності повідомити про це. "Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор... постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці... покарання їхніх кривдників - це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших воєнних злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що подібне не залишиться безкарним", - наголосила вона.

Зеленська переконана, що засудження зґвалтування та інших воєнних злочинів РФ має стати прецедентом неминучості покарання.

Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video