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Акція засудження сексуальних насильницьких злочинів військових РФ в УкраїніФото: Yiannis Kourtoglou/REUTERS
ЗлочинністьУкраїна

Військові РФ зґвалтували в Україні щонайменше 171 людину

Олександр Куницький
3 год. тому

Серед постраждалих майже 40 чоловіків та 13 неповнолітніх, повідомила Олена Зеленська. Про ці випадки відомо тільки тому, що потерпілі повідомили про це, додала вона.

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Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військовослужбовців, повідомила у Львові на міжнародній конференції United for justice у суботу, 4 березня, Олена Зеленська.

Дружина українського президента наголосила при цьому, що кількість фактів зґвалтування українців окупантами свідчить про те, що ці злочини є свідомою політикою російської армії. "Це їхня свідома фізична і психологічна зброя проти українців", - сказала вона.

Зеленська зазначила, що 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у генпрокуратурі. "І за цією цифрою не тільки жінки, серед постраждалих - 39 чоловіків, 13 неповнолітніх", - розповіла вона.

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За словами Зеленської, про ці випадки відомо тільки тому, що у потерпілих вистачило мужності повідомити про це. "Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор... постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці... покарання їхніх кривдників - це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших воєнних злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що подібне не залишиться безкарним", - наголосила вона.

Зеленська переконана, що засудження зґвалтування та інших воєнних злочинів РФ має стати прецедентом неминучості покарання.

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Акція засудження сексуальних насильницьких злочинів військових РФ в Україні

Військові РФ зґвалтували в Україні щонайменше 171 людину

Злочинність3 год. тому
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