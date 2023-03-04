Акція засудження сексуальних насильницьких злочинів військових РФ в УкраїніФото: Yiannis Kourtoglou/REUTERS
ЗлочинністьУкраїна
Військові РФ зґвалтували в Україні щонайменше 171 людину
Олександр Куницький
3 год. тому
Серед постраждалих майже 40 чоловіків та 13 неповнолітніх, повідомила Олена Зеленська. Про ці випадки відомо тільки тому, що потерпілі повідомили про це, додала вона.
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Правоохоронці встановили 171 потерпілого від сексуального насильства з боку російських військовослужбовців, повідомила у Львові на міжнародній конференції United for justice у суботу, 4 березня, Олена Зеленська.
Дружина українського президента наголосила при цьому, що кількість фактів зґвалтування українців окупантами свідчить про те, що ці злочини є свідомою політикою російської армії. "Це їхня свідома фізична і психологічна зброя проти українців", - сказала вона.
Зеленська зазначила, що 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у генпрокуратурі. "І за цією цифрою не тільки жінки, серед постраждалих - 39 чоловіків, 13 неповнолітніх", - розповіла вона.
За словами Зеленської, про ці випадки відомо тільки тому, що у потерпілих вистачило мужності повідомити про це. "Потерпілий ніколи не несе відповідальності за злочин, відповідальність завжди несе агресор... постраждалим треба знати, що держава завжди на їхньому боці... покарання їхніх кривдників - це найголовніше. Засудження зґвалтувань та інших воєнних злочинів має стати прецедентом, щоб будь-який потенційний агресор знав, що подібне не залишиться безкарним", - наголосила вона.
Зеленська переконана, що засудження зґвалтування та інших воєнних злочинів РФ має стати прецедентом неминучості покарання.
Зґвалтування як зброя війни: історії постраждалих українок