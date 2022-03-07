Збройні сили України звільнили Чугуїв на Харківщині

Під час ведення бойових дій із Росією Збройні сили України (ЗСУ) звільнили місто Чугуїв, що на Харківщині, та завдали російським військам великих втрат в особовому складі та техніці. Про це вночі понеділка, 7 березня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - зазначається у зведенні.

У Генштабі повідомляють, що російська армія продовжує наступальну операцію проти України. За цими даними, РФ зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, а також на виході на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях й створенні сухопутного коридору з тимчасово окупованих територій АР Крим на напрямку Маріуполь - Новоазовськ.

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РФ накопичує ресурси для штурму Києва

У Генштабі зазначають, що російські війська почали накопичувати ресурси для штурму Києва. Крім того, вони не залишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках, йдеться у зведенні. Зокрема, війська РФ намагаються встановити контроль у Бучі, Ірпені, Чернігові та Сумах. Також вони наступають у напрямку Запоріжжя й у північно-східному напрямку вздовж ріки Інгул.

У ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ зазначається, що російські окупанти й далі використовують аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні.

Обстрілі цивільних та гуманітарна криза

У Генштабі наголошують, що окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права - обстрілюють цивільне населення, "зелені коридори", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст та штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла вже четверту добу, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок, кажуть у Генштабі.

У Москві пообіцяли відкрити гуманітарні коридори в Києві, Маріуполі, Харкові та Сумах у понеділок, 7 березня, та довели цю інформацію "до профільних структур ООН, ОБСЄ, МКЧХ та інших міжнародних організацій", заявили у Міжвідомчому координаційному штабі з гуманітарного реагування.