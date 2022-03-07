Збройні сили України звільнили Чугуїв на Харківщині

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Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, українська армія звільнила місто Чугуїв. Там зазначають, що РФ накопичує ресурси для штурму Києва.
Під час ведення бойових дій із Росією Збройні сили України (ЗСУ) звільнили місто Чугуїв, що на Харківщині, та завдали російським військам великих втрат в особовому складі та техніці. Про це вночі понеділка, 7 березня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - зазначається у зведенні.
У Генштабі повідомляють, що російська армія продовжує наступальну операцію проти України. За цими даними, РФ зосереджує основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум та Миколаєва, а також на виході на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях й створенні сухопутного коридору з тимчасово окупованих територій АР Крим на напрямку Маріуполь - Новоазовськ.
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У Генштабі зазначають, що російські війська почали накопичувати ресурси для штурму Києва. Крім того, вони не залишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках, йдеться у зведенні. Зокрема, війська РФ намагаються встановити контроль у Бучі, Ірпені, Чернігові та Сумах. Також вони наступають у напрямку Запоріжжя й у північно-східному напрямку вздовж ріки Інгул.
У ранковому повідомленні Генштабу ЗСУ зазначається, що російські окупанти й далі використовують аеродромну мережу Білорусі для нанесення авіаударів по Україні.
У Генштабі наголошують, що окупанти порушують правила міжнародного гуманітарного права - обстрілюють цивільне населення, "зелені коридори", беруть у заручники жінок та дітей, розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст та штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Так, місто Ірпінь залишається без світла, води та тепла вже четверту добу, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок, кажуть у Генштабі.
У Москві пообіцяли відкрити гуманітарні коридори в Києві, Маріуполі, Харкові та Сумах у понеділок, 7 березня, та довели цю інформацію "до профільних структур ООН, ОБСЄ, МКЧХ та інших міжнародних організацій", заявили у Міжвідомчому координаційному штабі з гуманітарного реагування.