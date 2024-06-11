Підготовка до "Євро-2024": Україна розгромила Молдову

Збірна України з футболу розгромила команду Молдови в заключному товариському матчі перед "Євро-2024" з рахунком 4:0.

Збірна України з футболу розгромно перемогла Молдову в заключному товариському матчі перед стартом на чемпіонаті Європи з футболу 2024. Матч у Кишиневі у вівторок, 11 червня, завершився з рахунком 4:0 на користь гостей.

На другій хвилині рахунок відкрив Роман Яремчук. На 43-й хвилині гол господарям забив Віктор Циганков. Після перерви на поле замість Яремчука вийшов Артем Довбик і через чотири хвилини забив третій гол. І на 54-й хвилині фінальний рахунок встановив Георгій Судаков.

Атакує Артем Довбик Фото: DUMITRU DORU/EPA

Травма Віталія Миколенка

Тренер команди Сергій Ребров виставив на поле переважно стартовий склад з нічийного поєдинку з Німеччиною (0:0).

Під час гри захисник національної збірної України Віталій Миколенко зазнав травми - на 30-й хвилині зустрічі футболіста вимушено замінили на Олександра Зінченка. Тепер участь Миколенка у "Євро-2024" під питанням. Як повідомляє "Суспільне Спорт", якщо Миколенко не встигне відновитися до старту "Євро-2024", збірна України втратить основного гравця на позиції лівого захисника.

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12 червня збірна України вирушить до німецького Вісбадена - до місця постійної дислокації під час "Євро-2024". Чемпіонат стартує 14 червня і триватиме до 14 липня у Німеччині.

За оцінками букмекерів, збірна України має хороші шанси вийти з групи Е. Суперники українців - збірні Бельгії, Румунії та Словаччини. На Євро-2024 українська збірна стартує 17 червня матчем із Румунією в Мюнхені.