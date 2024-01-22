Кремінь пожурив ДБР - затримали сина Гринкевича російською

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у понеділок, 22 січня, висловив незадоволення процедурою затримання Романа Гринкевича, підозрюваного в постачанні для української армії неякісного одягу. Справа у тому, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) зверталися до підозрюваного російською мовою.

Мовний омбудсмен нагадав правоохоронцям, що відповідно до пунктів 7 та 8 статті 9 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані особи начальницького, рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.

"На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов'язків представники правоохоронних органів зобов'язані послуговуватись державною мовою. Сподіваюсь, що надалі таких інцидентів не буде", - наголосив Кремінь.

Справа Гринкевичів

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування кримінального провадження. Зараз він перебуває під вартою.

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ДБР порушило щодо нього кримінальне провадження щодо оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані з запізненням від трьох до п'яти місяців. Згодом Гринкевичу оголосили підозру по цій справі.

Син бізнесмена Роман відкидав звинувачення та стверджував, що скандал щодо його родини - "замовний". 22 січня співробітники ДБР затримали Романа Гринкевича в Одесі за підозрою в причетності до корупційних оборудок, він хотів покинути межі України. Суд відправив Гринкевича молодшого під варту до 17 березня з альтернативою застави у розмірі пів мільярда гривень.