ДБР оголосило підозру Гринкевичу за закупівлі одягу для ЗСУ

ДБР повідомило підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та членам злочинної організації, які завдали держбюджету збитків на майже мільярд гривень на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та п'яти його соратникам за завдані збитки державному бюджету України на майже мільярд гривень. Як повідомляє пресслужба ДБР у середу, 17 січня, "бюро викрило їх на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ".

"Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень", - повідомили в ДБР.

Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень, йдеться у повідомленні.

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Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Підозрюваних затримали, нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців міноборони, додали в ДБР.

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Корупційна справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Кошти були призначені за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

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Проти нього ДБР порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угоди були виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців.