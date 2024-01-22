Хотів виїхати за кордон: В Одесі затримали Романа Гринкевича

Зранку 22 січня правоохоронці затримали в Одесі Романа Гринкевича, який перебував у розшуку за підозрою в причетності до корупційних оборудок. Як стверджують в ОГПУ, він планував виїхати з України.

При спробі організації перетину кордону правоохоронці затримали в Одесі сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича - Романа, якого нещодавно оголосили в розшук. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань у понеділок, 22 січня.

Гринкевича підозрюють у причетності до злочинної організації, яка поставила Збройним силам України неякісний одяг на мільярд гривень. Як розповів на брифінгу генпрокурор Андрій Костін, арешт відбувся при організації виїзду за межі України рано вранці 22 січня.

"За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання", - йдеться в повідомленні ОГПУ. Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Зазначимо, що в ОГПУ прямо не вказали ім'я фігуранта. Втім, відео з затриманням, на якому Гринкевич називає своє ім'я, опублікувало ДБР.

Інші четверо підозрюваних по цій справі перебувають під вартою. Всім їм повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та участі у ній, а також шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, наголосили в ОГПУ.

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Справа Гринкевича

Наприкінці грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників міністерства оборони, на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному з керівників головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування кримінального провадження. Зараз він перебуває під вартою.

ДБР порушило щодо нього кримінальне провадження щодо оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. За даними слідства, компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, при тому не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

Під час розслідування виявили, що виконавці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома - поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані з запізненням від трьох до п'яти місяців.

Син бізнесмена Роман відкидав звинувачення та стверджував, що скандал щодо його родини - "замовний".

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