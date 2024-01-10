Корупційний скандал навколо Ігоря Гринкевича не вщухає

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, який досі вважався одним з найбільших постачальників міноборони, опинився в центрі корупційного скандалу. Що відомо про цю справу на даний момент - у статті DW.

От уже кілька днів не вщухає обговорення корупційного скандалу щодо закупівель міністерства оборони України за участі львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його звинувачують у розкраданні понад мільярда гривень, виділених на армію. Нині Гринкевич перебуває під вартою, а контракти і угоди з його компаніями розривають.

ДБР: завдано збитків на понад мільярд гривень

Ще кілька місяців тому Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для Збройних сил України (ЗСУ). Як наголошується в повідомленні ДБР , компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для цього.

У ДБР стверджують, що переможці тендерів не виконали шість контрактів, а щонайменше за сімома контрактами поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, хоча отримали плату за повне виконання. Ще вісім угод були виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. За попередніми оцінками, це завдало збитків державі на суму понад мільярд гривень, повідомили в ДБР.

Наприкінці грудня цього львівського бізнесмена було затримано на спробі дати хабар у пів мільйона доларів одному із керівників ДБР, аби той "за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження". 30 грудня Печерський райсуд Києва обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також йому повідомлено про підозру за частиною третьою статті 369 Кримінального Кодексу України, яка передбачає позбавленням волі на строк до восьми років.

Правоохоронці досі не називають ім'я фігуранта цієї справи, однак, за даними українських ЗМІ та журналістки Тетяни Ніколаєнко, яка є членкинею громадської антикорупційної ради міноборони, ним є Ігор Гринкевич.

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Реакція міноборони: розривання контрактів і службові перевірки

Тим часом міністерство оборони України вже повідомило, що розриває контракти з пов'язаними з Гринкевичем компаніями. "У міністерства оборони яка позиція по кейсу Гринкевичів: позиція така, що після публікації в ЗМІ міністерством оборони було відразу ухвалено рішення стосовно розривання тих договорів, які міністерством були попередньо укладені", - заявив під час пресконференції в Києві 9 січня заступник глави відомства Віталій Половенко.

Втім, в міноборони все ж таки залишився один чинний контракт, пов'язаний з родиною Гринкевичів. Ідеться про угоду на постачання харчів військовим на Миколаївщині та Херсонщині, повідомив Половенко у соціальній мережі Facebook. Він уточнив, що це була остання угода, яку уклав департамент ресурсного забезпечення міністерства. За словами Половенка, цей департамент буде розформовано.

Заступник міністра оборони також заявив, що у відомстві "вже почали ретельні службові перевірки". За його словами, одна група інспекторів перевіряє тендер, друга - контракт, третя - якість послуг. "Інспектори перевірятимуть всі аспекти співпраці протягом всього терміну дії угоди", - запевнив Половенко.

Голова Львівської ОВА відмежувався від скандалу навколо Гринкевича

На скандал відреагував і голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький, якого можна побачити на одному з фото разом з Ігорем Гринкевичем. У своєму дописі у Facebook він заявив, що ані він, ані Львівська обласна військова адміністрація не мають жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Гринкевича на закупівлях міноборони. "Якщо така діяльність мала місце, то правоохоронні органи та суд мають дати правову оцінку йому і всім тим особам, які з ним співпрацювали", - написав Козицький. Далі він пояснив: "Фотографію, яку активно зараз використовують у соцмережах, зробили під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, "Благодійним фондом HOPE.UA", представником якого є Ігор Гринкевич, та Львівською облрадою".

Відповідно до меморандуму, благодійний фонд мав створити на Львівщині обласний центр соціальної реабілітації дітей на базі "Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу". Роботи мали фінансувати за рахунок на гранту від Нідерландів на суму понад чотири мільйони доларів та коштів з обласного бюджету. "У лютому мають оголосити результати. Для нікого не є секретом, що фінансування від донорів передбачає не лише чітке заповнення формальностей заявки, але й суворе звітування", - зазначив Козицький.

За словами посадовця, компанії Гринкевича працювали у Львівській області з 2012 року, і за цей час отримали понад 15 підрядів. "До цього часу щодо двох компаній Ігоря Гринкевича порушили два кримінальних провадження. В одному випадку були заактовані роботи, яких не зробили, в іншому - не в повному обсязі поставлене обладнання", - зазначив Козицький, додавши, що за його каденції ОВА уклала з Гринкевичем лише три угоди.

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Гринкевичі все заперечують

Сам Ігор Гринкевич поки що мовчить. Тим часом його син Роман прокоментував звинувачення в корупції. "Ми готові до будь-яких інформаційних атак. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо!", - написав він в Instagram.

При цьому Роман Гринкевич стверджує, що скандал щодо його родини був "замовлений" і він нібито знає імена тих, хто в цьому зацікавлений. "Ми переконані, що правоохоронні органи на всіх рівнях і безпосередньо МО розберуться у всьому, користуючись офіційними даними", - додав він.