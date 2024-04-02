Затриманий за теракт в "Крокусі" чеченець помер у поліції

Інформацію про загибель Асхаба Успанова, затриманого після теракту в "Крокус сіті холі", виданню "Агентство" підтвердила його мати. За даними ЗМІ, уродженця Чечні могли піддавати тортурам.

Уродженець Чечні Асхаб Успанов, затриманий у Москві, імовірно, в ніч після теракту в концертному залі "Крокус сіті хол", помер через кілька годин у відділенні поліції. Про це в понеділок, 1 квітня, пише видання "Агентство" з посиланням на його матір Таїсу Успанову. Трьома днями раніше про його смерть повідомив опозиційний чеченський Telegram-канал 1ADAT.

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За словами Таїси Успанової, її сина затримали, коли він їхав на роботу до дружини. Де конкретно це сталося, вона не уточнила. Після затримання Успанов зателефонував дружині: вона хотіла приїхати до нього, але він попросив її цього не робити. Чоловік сказав, що в поліції на нього "нічого немає", проте пізніше передзвонив і попросив приїхати за ним у відділення, сказавши, що "нагрубив силовикам".

Дружина Успанова, як розповідає його мати, приїхала в поліцію через дві години. Там їй сказали, що "її чоловіка більше немає". Мати Успанова стверджує, що сина поховали в Чечні, але не уточнює, як і коли їй віддали тіло, чи були на ньому сліди тортур і яка причина смерті. Вона заявила, що Успанов не міг бути причетним до теракту.

"Агентство" з'ясувало, що Успанов був зареєстрований як індивідуальний підприємець у будівельній сфері. У базі даних системи "СПАРК" його ІП значиться як ліквідоване у зв'язку зі смертю 22 березня, вказує видання.

1ADAT: Успанова катували до смерті

За даними Telegram-каналу 1ADAT, Успанов повертався після роботи додому, на автобусній зупинці на нього напали люди в масках, і він, не зрозумівши, що це силовики, "чинив опір". Telegram-канал стверджує, що під час допиту силовики зламали чоловікові ребра і хребет, також на тілі залишилися сліди задухи і повсюдні гематоми.

1ADAT також опублікував відео з тілом Успанова після розтину. Голос за кадром каже, що силовики інсценували самогубство через повішення, намагаючись "приховати свій злочин". Мати Успанова сказала "Агентству", що її син не міг накласти на себе руки, оскільки був мусульманином.

Напад на "Крокус сіті хол"

Напад на "Крокус сіті хол" у підмосковному Красногорську стався ввечері 22 березня. У будівлю увірвалися озброєні люди і відкрили вогонь з автоматів, пролунало кілька вибухів, почалася пожежа. За останніми даними, під час теракту загинули 144 людини, ще 551 людина постраждала.

Після теракту ФСБ заявила про затримання 11 осіб, підозрюваних у справі. Суди вже заарештували десять осіб, включно, як стверджує слідство, з чотирма безпосередніми виконавцями. На засідання їх доставили зі слідами тортур - одного з них привезли на медичній каталці.

Відповідальність за атаку взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІД). При цьому російське керівництво стверджує, що до теракту нібито причетна Україна. Київ, а також західні країни, включно зі США та Німеччиною, ці твердження відкидають.