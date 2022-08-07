Засновник Pink Floyd зробив скандальну заяву про війну в Україні

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Роджер Вотерс звинуватив Джо Байдена у тому, що той "розпалює вогонь в Україні" і запропонував "спонукати" Володимира Зеленського до переговорів.
Один із засновників британської рок-групи Pink Floyd, 78-річний Роджер Уотерс заявив, що президент США Джо Байден "розпалює вогонь в Україні", що є "величезним злочином". Про це він сказав під час відеоінтерв'ю CNN, яке телеканал опублікував у суботу, 6 серпня.
Одне з питань ведучого Майкла Смерконіша стосувалося турне Вотерса Північною Америкою з шоу This Is Not A Drill ("Це - не навчання"). Під час виступу на гігантському екрані з'являються фотографії людей, яких музикант вважає військовими злочинцями. В одному із зображень вгадуються риси президента США Джо Байдена. Фотографія супроводжується написом "Це лише початок".
На запитання ведучого про те, що виконавець мав на увазі, той відповів: "Ну він (Байден. - Ред.) розпалює вогонь в Україні, для початку - це величезний злочин".
"Чому б Сполученим Штатам Америки не спонукати" президента України Володимира Зеленського до переговорів, "усунувши необхідність у цій жахливій, жахливій війні, в якій вбиває... ми не знаємо скільки... українців та росіян", - задав Роджер Уотерс риторичне питання.
У відповідь Смерконіш сказав Вотерсу, що той "все переплутав" і помилково "звинувачує сторону, яка зазнала вторгнення". Проте засновник Pink Floyd продовжив захищати свою позицію, говорячи, що війна обумовлена головним чином реакцією Москви на дії Організації Північноатлантичного договору (НАТО), що підійшла впритул до кордонів Росії.
На висловлювання виконавця негативно відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба. "Агов, Роджере Вотерсе, спочатку ти кажеш, що війни не буде, тому що Путін занадто хороший. Тепер йде війна, а ти кажеш, що вона почалася з об'єктивних причин. Чому б тобі не переїхати, нарешті, до Росії, безвільний, безсердечний, нещадний, заблудлий чоловічок?" - написав дипломат у Twitter.
У свою чергу, експрезидент Росії Дмитро Медведєв написав у соцмережі "Вконтакті": "Є ще адекватні люди і на Заході. Pink Floyd forever!".
Роджер Уотерс був одним із засновників та провідних музикантів гурту Pink Floyd у 1960-1980-х роках. Він вважається головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув гурт, вважаючи, що він вичерпав себе.
Музикант відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль - це "расистський режим", який проводить політику апартеїду та "етнічних чисток".
У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів Вотерса.
У квітні гурт Pink Floyd та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк випустили спільну пісню "Hey Hey Rise Up" на підтримку України. Вона стала першою композицією легендарного колективу за останні 28 років. У пісні лунає вокал Хливнюка з відео його співу на Софійській площі "Ой, у лузі червона калина". Учасники Pink Floyd супроводжують його українську пісню інструментальною музикою. У відеоряді кліпу на цей трек є кадри російсько-української війни.
"Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення до незалежної, мирної демократичної країни, та вбивства її народу однією з найбільших світових держав", - прокоментував Девід Гілмор, учасник Pink Floyd, у якого невістка родом з України.