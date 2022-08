Засновник Pink Floyd зробив скандальну заяву про війну в Україні

Один із засновників британської рок-групи Pink Floyd, 78-річний Роджер Уотерс заявив, що президент США Джо Байден "розпалює вогонь в Україні", що є "величезним злочином". Про це він сказав під час відеоінтерв'ю CNN, яке телеканал опублікував у суботу, 6 серпня.

Одне з питань ведучого Майкла Смерконіша стосувалося турне Вотерса Північною Америкою з шоу This Is Not A Drill ("Це - не навчання"). Під час виступу на гігантському екрані з'являються фотографії людей, яких музикант вважає військовими злочинцями. В одному із зображень вгадуються риси президента США Джо Байдена. Фотографія супроводжується написом "Це лише початок".

На запитання ведучого про те, що виконавець мав на увазі, той відповів: "Ну він (Байден. - Ред.) розпалює вогонь в Україні, для початку - це величезний злочин".

Ведучий - Вотерсу: "Ви все переплутали"

"Чому б Сполученим Штатам Америки не спонукати" президента України Володимира Зеленського до переговорів, "усунувши необхідність у цій жахливій, жахливій війні, в якій вбиває... ми не знаємо скільки... українців та росіян", - задав Роджер Уотерс риторичне питання.

У відповідь Смерконіш сказав Вотерсу, що той "все переплутав" і помилково "звинувачує сторону, яка зазнала вторгнення". Проте засновник Pink Floyd продовжив захищати свою позицію, говорячи, що війна обумовлена ​​головним чином реакцією Москви на дії Організації Північноатлантичного договору (НАТО), що підійшла впритул до кордонів Росії.

"Чому б тобі не переїхати нарешті до Росії?"

На висловлювання виконавця негативно відреагував посол України в Австрії Олександр Щерба. "Агов, Роджере Вотерсе, спочатку ти кажеш, що війни не буде, тому що Путін занадто хороший. Тепер йде війна, а ти кажеш, що вона почалася з об'єктивних причин. Чому б тобі не переїхати, нарешті, до Росії, безвільний, безсердечний, нещадний, заблудлий чоловічок?" - написав дипломат у Twitter.

У свою чергу, експрезидент Росії Дмитро Медведєв написав у соцмережі "Вконтакті": "Є ще адекватні люди і на Заході. Pink Floyd forever!".

Німецькі медіакомпанії відмовилися співпрацювати з Вотерсом

Роджер Уотерс був одним із засновників та провідних музикантів гурту Pink Floyd у 1960-1980-х роках. Він вважається головним ідеологом гурту та основним автором найвідомішого концептуального альбому The Wall. У 1985 році покинув гурт, вважаючи, що він вичерпав себе.

Музикант відомий своєю активною антиізраїльською позицією, неодноразово стверджував, що Ізраїль - це "расистський режим", який проводить політику апартеїду та "етнічних чисток".

У 2017 році багато медіакомпаній Німеччини, що входять до асоціації німецьких регіональних суспільно-правових телерадіокомпаній ARD, відмовилися від майбутніх трансляцій концертів Вотерса.

Інші учасники Pink Floyd підтримують Україну

У квітні гурт Pink Floyd та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк випустили спільну пісню "Hey Hey Rise Up" на підтримку України. Вона стала першою композицією легендарного колективу за останні 28 років. У пісні лунає вокал Хливнюка з відео його співу на Софійській площі "Ой, у лузі червона калина". Учасники Pink Floyd супроводжують його українську пісню інструментальною музикою. У відеоряді кліпу на цей трек є кадри російсько-української війни.

"Ми, як і багато хто, відчуваємо лють і розчарування від цього мерзенного акту вторгнення до незалежної, мирної демократичної країни, та вбивства її народу однією з найбільших світових держав", - прокоментував Девід Гілмор, учасник Pink Floyd, у якого невістка родом з України.