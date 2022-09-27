Засновник Pink Floyd написав відкритий лист Путіну

Музикант та співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Уотерс написав відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну, в якому закликав його припинити війну в Україні. Своє звернення він опублікував на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 26 вересня.

"Мене все частіше просять писати і Вам, тож ось. По-перше, ви хотіли б, щоб війна закінчилася? Якби ви відповіли "Так, будь ласка", це відразу значно полегшило б завдання", - написав Уотерс. За його словами, якби Путін сказав, що Росія "не має подальших територіальних інтересів, крім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька і Луганська", це також допомогло б закінчити війну.

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"Я знаю деяких людей, які вважають, що ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі та інших країн Балтії. Якщо так і є, йдіть на *** (до біса. - Ред.). Ми всі могли б перестати грати в відчайдушно небезпечну ядерну гру, в якій, здається, так комфортно яструбам по обидва боки Атлантики. Просто підірвіть один одного і світ на шматочки. Проблема в тому, що у мене є діти та онуки. Як і більшості моїх братів і сестер у всьому світі, нікому з нас не сподобається такий результат", - написав Уотерс.

Музикант додав, що у разі укладання мирної угоди з Україною Росія має пообіцяти більше нікуди не вторгатися. "Я знаю, що США і НАТО вторгаються в інші суверенні країни не вагаючись або за кілька барелів нафти, але це не означає, що ви повинні. Ваше вторгнення в Україну застало мене зненацька, це агресивна агресивна війна, спровокована чи ні", - написав він.

Уотерс звинувачував США та НАТО у вторгненні РФ в Україну

У серпні Уотерс поклав відповідальність за початок війни в Україні на президента США Джо Байдена, назвавши його "воєнним злочинцем" за те, що він "розпалює вогонь в Україні". Він також висловив думку, що війна зумовлена ​​головним чином реакцією Москви на дії НАТО, що підійшла впритул до кордонів Росії.

У вересні музикант написав два відкриті листи дружині президента України Володимира Зеленського Олені Зеленській, у яких закликав її змусити чоловіка "вчинити правильно" та піти на переговори з Росією.

Зеленська у відповідь нагадала Уотерсу, що "Росія напала на Україну, знищує міста та вбиває людей".

"Українці захищають свою країну та майбутнє дітей. Якщо ми відмовимося від боротьби, завтра нас не буде. Якщо Росія відмовиться від війни, війна закінчиться. Вам слід просити миру у президента іншої країни", - відписала йому Зеленська.