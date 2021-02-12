 Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.06.2021

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Економіка

Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео)

Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.

В Україні теж потрібні сезонні працівники

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють, як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні коли йдеться про сезонні польові роботи. DW побувала у фермерів у Великих Копанях на Херсонщині, куди багато українців вирушають на заробітки замість Польщі. 

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Докладно

В Україні теж потрібні сезонні працівники

Заробітки вдома замість Польщі (відео)

Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.  

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