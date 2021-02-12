Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео)

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють, як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні коли йдеться про сезонні польові роботи. DW побувала у фермерів у Великих Копанях на Херсонщині, куди багато українців вирушають на заробітки замість Польщі.