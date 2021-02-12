Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео)

Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.
Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють, як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні коли йдеться про сезонні польові роботи. DW побувала у фермерів у Великих Копанях на Херсонщині, куди багато українців вирушають на заробітки замість Польщі.
Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан. Працівників активно запрошують на сезонні роботи у сільському господарстві, промисловості та сфері обслуговування.
На роботу в Німеччину хочуть поїхати мільйони українців, румунів, поляків. Та працівникам зі Східної Європи не завжди вдається покращити своє матеріальне становище у Німеччині. Кілька сумних історій заробітчан.
З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?