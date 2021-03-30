Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео)

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.