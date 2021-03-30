Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео)

З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?
Попри локдаун та пандемію коронавірусу, окремі категорії українців все ж мають можливість приїхати до Німеччини на сезонні польові роботи. Як саме врегульовано це питання, дивіться у сюжеті DW:
Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.
Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.