 Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.03.2021

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Економіка

Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео)

З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?

Deutschland Artbeitnehmerfreizügigkeit in der EU

Німеччині щороку потрібно понад 300 тисяч сезонних працівників для збору врожаю

Попри локдаун та пандемію коронавірусу, окремі категорії українців все ж мають можливість приїхати до Німеччини на сезонні польові роботи. Як саме врегульовано це питання, дивіться у сюжеті DW:

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За що українських заробітчан видворили з Німеччини (відео)

Українських заробітчан відправляли на роботу до Німеччини як "студентів". Шахрайську схему викрила німецька поліція і провела серію обшуків по всій ФРН. Дивіться репортаж DW.  

Чому українські заробітчани не поспішають за кордон (відео)

Трудові мігранти з України на тлі пандемії COVID-19 їдуть за кордон вже не так активно, як раніше, хоча рекрутери обіцяють сотні вакансій, зокрема, у Польщі. DW з'ясовувала чому.  

Сезонні заробітчани: де збирати ягоди замість ЄС і скільки платять (відео)

Планам українських заробітчан поїхати за кордон на збирання ягід цього року завадив коронавірус. Багато сезонних працівників залишилися вдома і шукають роботу на українських фермах. Які умови праці їм пропонують?  

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Докладно

Мутація коронавірусу: чому українські зразки досліджують за кордоном?

Чому українські мутації коронавірусу досліджують за кордоном

Україна відправила в європейські лабораторії більше 600 зразків клінічного матеріалу хворих на COVID-19.  

Deutschland Artbeitnehmerfreizügigkeit in der EU

Чи можна українцям на полуниці і спаржу до Німеччини (відео)

З кінця березня по кінець червня у Німеччині - сезон спаржі. Які цього року основні правила для сезонних працівників?  

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